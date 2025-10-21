BTC $109,311.04 -0.94%
Cryptonews 相場分析

【10月21日最新XRP分析】2.50ドル急騰の背景、今後の展開を解説

リップル(XRP) 価格分析
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

最終更新日: 
免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。
XRP価格分析アイキャッチ

リップル（XRP）の価格は21日、前日比で4.1％上昇し、2.47ドルで取引されている

今回の上昇の背景には、XRPの投資・運用を担うフィンテック企業エバーノースによる、ナスダック上場を視野に入れた戦略的な動きがあるとみられる。

エバーノース、XRPトレジャリー構築へ

XRP価格の上昇を支える構造的要因として、フィンテック企業エバーノースの動きが注目されている。

同社は、米ナスダックに上場するArmada Acquisition Corpとの合併を通じ、総額10億ドルにのぼる資金調達を計画中だ。

その大部分がXRPの購入に充てられる予定で、世界最大規模の機関投資家向けXRPトレジャリーの構築を目指す。

このプロジェクトには、日本のSBIホールディングスによる2億ドルの出資をはじめ、リップル共同創業者クリス・ラーセン、仮想通貨ファンドのパンテラ・キャピタル、米大手取引所クラーケン、マーケットメイカーGSRといった、XRPエコシステムの中核を担う企業が支援に名を連ねる。

XRPの国際送金インフラとしてのユーティリティを支える、流動性ネットワークの大幅な拡充が期待される。

アナリストは、この動きを単なる価格材料ではなく、XRPのボラティリティ低下と中長期的な上昇圧力を生む契機と評価。

取引量の急増は、機関投資家のポジション形成の兆候ともされ、2026年Q1の合併完了を見据えて今後も買いが続く可能性が高い。

リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOも、XRPをグローバル決済の基盤資産と位置づけており、バリデータ運用やステーブルコインRLUSDの統合によって、エコシステムのさらなる拡張が進行中だ。

SNSでは、エバーノースをXRPのウォール街進出の象徴と見る声も多く、XRPにとって分岐点となる局面が到来している。

リップル（XRP）チャート分析｜上昇トレンドの再起か、調整継続か

ここではXRPの週足および日足チャートをもとに、現在の値動きと市場の地合いを分析し、今後の方向性を探っていく。

週足チャート：トレンド転換後の上昇一服、次の押し目を模索

XRP週足チャート

出典：TradingView XRP/USD 週足（2021年～現在まで）

XRPの週足では、2023年9月に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスが形成され、中長期的な上昇トレンド入りを示唆する重要シグナルが点灯した。

このクロスを起点に価格は上値を切り上げる展開が続いたが、足元では100週MAとの乖離が拡大し、過熱感が台頭している。

10月初旬の調整局面で一旦のリセットが入ったものの、現在は20週MAを下回る推移となっており、テクニカル的な支持帯の強さが試される場面が続く。

中期的視点では、2.00ドル前後までの押し目形成が意識されており、この水準を明確に割り込むようであれば、長期的なトレンド構造そのものに再考を迫られる可能性もある。

日足チャート：デッドクロス後の調整継続

XRP日足チャート

出典：TradingView XRP/USD 日足（2025年3月～現在まで）

短期スパンの日足では、7月初旬から始まった急騰局面で出来高が急増し、XRPは一時3.6ドルの過去最高水準を記録した。

しかし、10月に入ってから20日MA100日MAを下抜けるデッドクロスが発生。このタイミングを境に下落圧力が強まり、価格は高値・安値ともに切り下げる弱含みのパターンに転じている。

現在の地合いでは、2.0～2.1ドル付近までの下値余地を想定する向きが多く、反転には2.65ドルの直近高値を終値ベースで突破することが絶対条件となる。

ここを抜けきれないようであれば、調整局面がさらに長引くリスクが残る。

RSI（相対力指数）は現在41.5付近で推移しており、勢いは弱いながらも底打ちの兆しを探る中立帯に位置。ここから反発の動きが見られれば、短期トレンドの巻き返しの可能性も視野に入ってくる。

リップル（XRP）のエントリー＆利確ポイント

XRPは現在、2.50ドル付近のレジスタンスを前に一進一退の展開が続いている。週足では中期上昇トレンドを維持する一方、日足では調整継続中。今後は押し目形成とレジスタンス突破の成否が注目される。

エントリーポイント：2.00ドル前後での下げ止まり確認

2.00ドル付近は、過去の押し目として機能した中期サポートゾーン。ここで下げ渋りやRSIの反転が確認できれば、リスク限定の買いエントリーが狙える。2.00ドル割れは一時撤退も視野に。

利確ポイント：2.65〜3.00ドルを第一目標に

直近の戻り高値である2.65ドルを突破できれば、短期的な上昇トレンドへの復帰が見込まれる。第一の利確ポイントは2.65〜2.80ドル付近。さらに勢いが続く場合、3.00ドルが中期的な上値ターゲットとなる。

リスク管理：2.00ドル割れでの下落継続に警戒

週足トレンドの継続を前提とするなら、2.00ドルの防衛が鍵となる。終値ベースで明確に割り込んだ場合は、1.40〜1.50ドル付近までの下値試しも想定されるため、損切り基準として意識したい。

XRPニュース
XRP約4.5億円の盗難、ハードウェアウォレットから不正流出
2025-10-20 16:05:10
,
筆者 Ikkan Kawade
アルトコインニュース
3大メガバンク、円建てステーブルコイン共同開発｜法人決済を革新
2025-10-18 22:54:31
,
筆者 Naoya Tokunaga
Industry Talk
リップル、100枚保有で億り人に？XRP価格成長に欠かせない条件
2025-10-16 19:10:00
,
筆者 Takayuki A.

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目記事

ビットコインニュース
コンヴァノ、BTC売買で7億円の利益確定｜保有量665BTCに
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-21 13:00:17
アルトコインニュース
Gemini、ソラナ報酬型クレカ発表｜自動ステーキング機能搭載
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-21 12:13:57
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
