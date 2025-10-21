【10月21日最新XRP分析】2.50ドル急騰の背景、今後の展開を解説

リップル（XRP）の価格は21日、前日比で4.1％上昇し、2.47ドルで取引されている。

今回の上昇の背景には、XRPの投資・運用を担うフィンテック企業エバーノースによる、ナスダック上場を視野に入れた戦略的な動きがあるとみられる。

エバーノース、XRPトレジャリー構築へ

XRP価格の上昇を支える構造的要因として、フィンテック企業エバーノースの動きが注目されている。

同社は、米ナスダックに上場するArmada Acquisition Corpとの合併を通じ、総額10億ドルにのぼる資金調達を計画中だ。

その大部分がXRPの購入に充てられる予定で、世界最大規模の機関投資家向けXRPトレジャリーの構築を目指す。

このプロジェクトには、日本のSBIホールディングスによる2億ドルの出資をはじめ、リップル共同創業者クリス・ラーセン、仮想通貨ファンドのパンテラ・キャピタル、米大手取引所クラーケン、マーケットメイカーGSRといった、XRPエコシステムの中核を担う企業が支援に名を連ねる。

XRPの国際送金インフラとしてのユーティリティを支える、流動性ネットワークの大幅な拡充が期待される。

アナリストは、この動きを単なる価格材料ではなく、XRPのボラティリティ低下と中長期的な上昇圧力を生む契機と評価。

取引量の急増は、機関投資家のポジション形成の兆候ともされ、2026年Q1の合併完了を見据えて今後も買いが続く可能性が高い。

リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOも、XRPをグローバル決済の基盤資産と位置づけており、バリデータ運用やステーブルコインRLUSDの統合によって、エコシステムのさらなる拡張が進行中だ。

SNSでは、エバーノースをXRPのウォール街進出の象徴と見る声も多く、XRPにとって分岐点となる局面が到来している。

リップル（XRP）チャート分析｜上昇トレンドの再起か、調整継続か

ここではXRPの週足および日足チャートをもとに、現在の値動きと市場の地合いを分析し、今後の方向性を探っていく。

週足チャート：トレンド転換後の上昇一服、次の押し目を模索

出典：TradingView XRP/USD 週足（2021年～現在まで）

XRPの週足では、2023年9月に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスが形成され、中長期的な上昇トレンド入りを示唆する重要シグナルが点灯した。

このクロスを起点に価格は上値を切り上げる展開が続いたが、足元では100週MAとの乖離が拡大し、過熱感が台頭している。

10月初旬の調整局面で一旦のリセットが入ったものの、現在は20週MAを下回る推移となっており、テクニカル的な支持帯の強さが試される場面が続く。

中期的視点では、2.00ドル前後までの押し目形成が意識されており、この水準を明確に割り込むようであれば、長期的なトレンド構造そのものに再考を迫られる可能性もある。

日足チャート：デッドクロス後の調整継続

出典：TradingView XRP/USD 日足（2025年3月～現在まで）

短期スパンの日足では、7月初旬から始まった急騰局面で出来高が急増し、XRPは一時3.6ドルの過去最高水準を記録した。

しかし、10月に入ってから20日MA100日MAを下抜けるデッドクロスが発生。このタイミングを境に下落圧力が強まり、価格は高値・安値ともに切り下げる弱含みのパターンに転じている。

現在の地合いでは、2.0～2.1ドル付近までの下値余地を想定する向きが多く、反転には2.65ドルの直近高値を終値ベースで突破することが絶対条件となる。

ここを抜けきれないようであれば、調整局面がさらに長引くリスクが残る。

RSI（相対力指数）は現在41.5付近で推移しており、勢いは弱いながらも底打ちの兆しを探る中立帯に位置。ここから反発の動きが見られれば、短期トレンドの巻き返しの可能性も視野に入ってくる。

リップル（XRP）のエントリー＆利確ポイント

XRPは現在、2.50ドル付近のレジスタンスを前に一進一退の展開が続いている。週足では中期上昇トレンドを維持する一方、日足では調整継続中。今後は押し目形成とレジスタンス突破の成否が注目される。

エントリーポイント：2.00ドル前後での下げ止まり確認

2.00ドル付近は、過去の押し目として機能した中期サポートゾーン。ここで下げ渋りやRSIの反転が確認できれば、リスク限定の買いエントリーが狙える。2.00ドル割れは一時撤退も視野に。

利確ポイント：2.65〜3.00ドルを第一目標に

直近の戻り高値である2.65ドルを突破できれば、短期的な上昇トレンドへの復帰が見込まれる。第一の利確ポイントは2.65〜2.80ドル付近。さらに勢いが続く場合、3.00ドルが中期的な上値ターゲットとなる。

リスク管理：2.00ドル割れでの下落継続に警戒

週足トレンドの継続を前提とするなら、2.00ドルの防衛が鍵となる。終値ベースで明確に割り込んだ場合は、1.40〜1.50ドル付近までの下値試しも想定されるため、損切り基準として意識したい。