BTC $121,558.00 -2.36%
ETH $4,449.44 -5.56%
SOL $219.77 -6.38%
BNB $1,284.33 2.97%
XRP $2.86 -4.50%
DOGE $0.24 -7.73%
SHIB $0.000012 -5.47%
PEPE $0.0000093 -7.94%
Cryptonews ビットコインニュース

メタプラネット、BTC含み益が過去最高の815億円突破

ビットコイン(BTC)
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
未来的な役員室に浮かぶビットコインのシンボルと上昇傾向を示すデータチャート

東証スタンダード上場の株式会社メタプラネットは7日、同社が保有する暗号資産の含み益が過去最高の815億円に達した。

同社は、ビットコイン（BTC）を財務資産として積極的に取得しており、世界で4番目およびアジア最大のビットコイン保有企業として知られている。

当初はWeb3やメタバース関連事業を手掛けていたが、現在はビットコインを中核に据えた戦略へと転換した。

インフレや法定通貨の価値下落に対する戦略的なヘッジとして、仮想通貨の保有を進めている。

ビットコイン価格高騰が追い風に

今回の記録的な含み益は、ビットコイン価格の高騰が主な要因である。

7日時点でビットコイン価格は1,880万円に達し、同社の平均取得単価である約1,629万円を大きく上回った。

同社のサイモン・ゲロビッチCEOは、ビットコイン収益生成部門の好調な業績を報告している。

四半期収益は24億3,800万円に達し、2025年第2四半期比で115.7％の成長を遂げた。

この業績を受け、同社は2025年度の通期業績予想を上方修正した。

売上高は68億円（従来予想比約100％増）、営業利益は47億円（同88％増）を見込んでいる。

積極的な取得戦略と市場への影響

メタプラネットは、一貫したビットコインの取得戦略を続けている。

公式データによると、同社の総保有量は30,823BTCに上り、これはビットコインの総供給量の約0.096％に相当する。

同社は取得日や価格などの詳細な情報を公開しており、デジタル資産分野における企業統治の高い基準を確立している。

この透明性は、他のビットコイン保有企業との差別化要因となっている。

メタプラネットの先進的な取り組みは、日本およびアジア市場における企業の仮想通貨導入に影響を与えている。

同社の株式は、伝統的な金融市場でビットコインへのエクスポージャーを得るための手段として、多くの投資家から関心を集めている。

このような企業の動向は、今後の仮想通貨投資の重要な参考指標となるだろう。

アルトコインニュース
アルトコインBNB、過去最高値1,237ドルを記録
2025-10-07 20:11:16
,
筆者 Eiji M.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito
アルトコインニュース
ロスチャイルド銀行、コインベース目標株価320ドルに引き上げ
2025-10-06 14:08:31
,
筆者 Naoki Saito

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,369,504,300,278
2.98
トレンドの仮想通貨
アルトコインニュース
アルトコインBNB、過去最高値1,237ドルを記録
2025-10-07 20:11:16
,
筆者 Eiji M.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito
アルトコインニュース
ロスチャイルド銀行、コインベース目標株価320ドルに引き上げ
2025-10-06 14:08:31
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

相場分析
BNB最高値更新、仮想通貨時価総額3位に｜今後の価格動向も予想
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-08 11:41:49
Industry Talk
ドージコイン、ETF承認期待でクジラ買増｜第4四半期に急騰なるか
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-08 06:10:00
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム