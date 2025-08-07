メタマスク、高性能L1「Sei」を統合｜11番目のチェーンに

大手Web3ウォレットのメタマスクは6日、高性能なレイヤー1ブロックチェーンであるセイを統合した。

この統合により、1億人を超えるメタマスクユーザーは、急成長するセイのエコシステムにシームレスにアクセスできるようになる。

具体的には、セイ基盤の分散型アプリケーション（dApps）やトークン、NFTの利用に加え、手数料無料のスワップ、資産のブリッジング、法定通貨での直接購入などが可能になる。

.@SeiNetwork is officially live as a default network in MetaMask! pic.twitter.com/kM1YGuLtVq — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) August 6, 2025

マルチチェーン戦略を強化

セイの統合は、メタマスクが多様なブロックチェーン資産を単一のインターフェースで管理可能にするというマルチチェーン戦略を強化するものだ。

ユーザーは今後、専門のウォレットを用意することなく、メタマスクのネットワークリストからセイを直接選択するだけで利用を開始できる。

また、メタマスクのポートフォリオセクションにはセイエコシステム専用のページが設けられ、注目のdAppsやゲーム、トークンなどが一覧できる。

さらに、クレジットカードやデビットカード、Apple Payなどを通じて、メタマスクの法定通貨ゲートウェイから直接SEIトークンを購入する機能も提供される。

これにより、暗号資産（仮想通貨）の初心者でも、より簡単にSeiエコシステムへ参加できる環境が整ったといえる。

急成長するセイ

セイは比較的新しいブロックチェーンでありながら、1年前にSei V2をローンチして以来、目覚ましい成長を遂げている。

デイリーアクティブユーザーは1,300人から約90万人に急増し、1日あたりの取引件数は165万件に達した。

エコシステム内にロックされた総価値（TVL）は、ピーク時で6億8,700万ドルを記録している。

この勢いの背景には、約1年前に導入されたイーサリアム仮想マシン（EVM）との互換性があり、多くの開発者とユーザーを惹きつけてきた。

今回の統合により、セイはメタマスクの巨大なユーザー基盤へのアクセスを獲得し、エコシステムの発展をさらに加速させることが期待される。

統合後の初期データとして、月間アクティブユーザー1,100万人、デイリー取引数420万件という数字が報告されており、競争の激しいレイヤー1市場での存在感を高めている。