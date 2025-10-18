新たな犬系仮想通貨が5億円調達｜ドージコインの対抗馬登場か

暗号資産（仮想通貨）市場において、投機的資金が流入しやすいミームコイン分野では、今後の成長を占ううえで注目すべき動きが見られている。

これまでドージコイン（DOGE）や柴犬コイン（SHIB）、ボンク（BONK）といった犬系銘柄が中心的な役割を果たしてきたが、市場の成熟とともに新たなプレイヤーが台頭し始めている。

なかでも、新興プロジェクトであるMaxi Doge（MAXI）は、ローンチ前のプレセール段階にもかかわらず5億円超を調達し、コミュニティと投資家の間で注目を集めている。

ドージコインに代わるか？新ミームコインが描く今後の勢力図

多くの人がドージコインの今後の動向に注目する中、ミームコイン市場には新たな変化の兆しが見え始めている。

かつてドージコインのライバルとされた柴犬コインは、過去の高値から大きく値を下げている。

膨大な供給量が価格上昇の障壁となっており、独自のレイヤー2ネットワークであるShibariumの導入後も、希少性の欠如が課題として残っている。一部アナリストは、長期的な成長性に懐疑的な見方を示している。

一方、ソラナ（SOL）基盤のミームコインBONKも、一時的な急騰を記録したが、直近では15%以上の下落を見せるなど、勢いに陰りが見え始めている。

こうした状況の中、独自のコミュニティ文化と熱心なファン層を背景に、Maxi Dogeが市場の脚光を浴びている。

現在プレセール段階にあるにもかかわらず、グローバルな関心を集めつつあり、新興ミームコインとして頭角を現し始めた。

既存ミームコインの課題とMAXIの戦略

イーサリアム（ETH）のブロックチェーン上に構築されたMaxi Dogeは、筋肉質の柴犬をキャラクターに採用したユニークなブランディングが特徴だ。

現在進行中のプレセールでは、これまでに総額365万ドル（約5億4600万円）を超える資金を調達した。

販売価格は1トークンあたり0.0002635ドルで、取引所への上場時には0.000275ドルへの上昇が見込まれている。このため、早期にMaxi Dogeを買う動きが活発化している。

プロジェクトの中核には、高レバレッジ取引を好むトレーダー層に向けた最大1000倍のレバレッジ機能を提供する。さらに、最大年利119％のステーキング制度を導入し、トークン保有者が資産を運用しながら報酬を得られる仕組みも実装している。

週次のトレーディングコンテストなど、活発な利用者を惹きつける施策を展開し、長期的なエコシステムの形成を目指している点も注目される。

アナリストの一部は、Maxi Dogeの将来価格について、2025年末に0.0032ドル、2030年には0.011ドルに達する可能性を指摘。これはプレセール価格から最大で約40倍の上昇に相当する。

柴犬コインやボンクが供給過多や需要鈍化に直面する中、ミーム文化と実用的な機能を融合させたMaxi Dogeは、新世代ミームコインとして2025年の注目銘柄となる可能性がある。