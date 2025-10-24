BTC $110,017.37 2.14%
Industry Talk

S&P500反落でBTCやETH下落｜今仕込みたいプレセール銘柄3つ

イーサリアム(ETH)
イーサリアムと接続するMegaETHのロゴとブロックチェーンのネットワーク

ビットコイン（BTC）はこのほど、米国の新たな関税措置への懸念から急落し、暗号資産（仮想通貨）市場全体に大きな混乱をもたらした。

ビットコインの時価総額はピーク時から約6000億ドル失われ、イーサリアム（ETH）を含むアルトコイン市場はさらに深刻な打撃を受けた。

市場の混乱が続く今だからこそ、革新的な技術とビジネスモデルを持つプレセール銘柄に注目が集まっている。

S&P500の反落と仮想通貨市場の連鎖下落

ビットコインは10日に12万2000ドルから10万9000ドルまで急落した。

この価格変動の直接的な原因は、トランプ政権が発表した対中関税措置に関する懸念だ。

トランプ大統領による関税懸念によって部分的に引き起こされ、リスク回避の動きがデジタル資産市場と伝統的市場の両方に広がった。

この暴落の背景には、複数の要因が存在する。

暴落前、ビットコインは年初来で20%上昇しており、市場には過熱感があった。

米証券取引委員会（SEC）が130件以上のアルトコインETF申請を審査している状況で、規制の先行き不透明感も市場心理を圧迫した要因の一つだ。

10月22日までに、ビットコインの価格は11万3500ドルまで部分的に回復。

10日のピーク時からは依然として14%低い水準にあり、市場の脆弱性は続いている。

このような厳しい市場環境の中、経験豊富な投資家は次なる成長機会を求めてプレセール段階のプロジェクトに目を向けている。

市場の底値圏で革新的なプロジェクトに投資することで、将来的な大きなリターンを狙える。

以下、今注目すべき3つのプレセール銘柄を紹介する。

イーサリアム今後のスケーリング革命、MegaETH

将来性が高いイーサリアムのスケーリングソリューションMegaETH（MEGA）は、パブリックセールを10月27日に開始する。

MegaLabsが開発する同プロジェクトは、リアルタイムブロックチェーンとしてイーサリアムの性能向上を目指している。

MEGAのパブリックセールは、10月27日から72時間にわたり開催される。

今回提供されるのは、総供給量100億トークンのうち5%にあたる5億MEGA。

オークションの価格設定は、完全希薄化後評価額（FDV）100万ドル、トークン単価0.0001ドルから開始される。

注目すべきは、MegaETHが以前プライベート資金調達ラウンドで数分以内に1000万ドル以上を調達した実績を持つ点だ。

このラウンドにはイーサリアムのヴィタリック・ブテリン共同創設者など、著名な投資家が参加した。

また、機関投資家からもすでに3000万ドルの資金を確保している。

日本の音楽業界にWeb3革命、Fanpla

音楽ファンクラブ運営大手のFanplaは21日、Fanpla（FPL）のIEO参加申し込みをコインチェックで開始した。

今回のIEOは国内で9例目となり、日本の巨大な音楽市場へWeb3技術を導入する動きとして注目されている。

このプロジェクトは「アーティストとファンが繋がり共創する次世代のWeb3経済圏の創出」を目的としている。

具体的な用途として、チケットの先行販売や限定グッズの購入、メタバース空間でのアバター装飾などが想定されている。

IEOでの販売総数は10億FPLで、販売価格は1FPLあたり1.0円。

申込受付は11月4日までで、11月11日にコインチェックへ上場する予定だ。

ビットコインエコシステムの新星、Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyperが2400万ドルを調達

ビットコインのエコシステムでも革新的な試みが活発化している。

特に市場の関心を集めているのが、新たなレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ビットコインの堅牢なセキュリティと、ソラナの高速処理が可能な実行環境を組み合わせるという、ユニークなハイブリッドアーキテクチャを採用している。

これにより、これまでビットコイン上では実現が難しかった、高速かつ低コストなDeFiやマイクロトランザクションを可能にすることを目指している。

Bitcoin Hyperは、プレセールで約2500万ドルもの資金調達を成功し、投資家からの強い期待がうかがえる。

ビットコイン価格が11万ドルで推移する中、そのインフラを強化するソリューションへの需要はますます高まっている。

Bitcoin Hyperを見てみる
