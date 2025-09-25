BTC $112,135.46 -0.56%
ETH $4,035.91 -3.40%
SOL $205.61 -1.86%
BNB $997.30 -1.75%
XRP $2.86 -0.17%
DOGE $0.23 -1.36%
SHIB $0.000011 -1.96%
PEPE $0.0000095 -1.00%
Cryptonews アルトコインニュース

USDHステーブルコイン、ハイパーリキッドで取引開始

アルトコイン
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
新しいステーブルコインUSDHがHyperliquidネットワークに統合される様子を示す未来的なデジタルアート

暗号資産（仮想通貨）関連企業のNative Marketsは14日、同社が発行するステーブルコインUSDHがHyperliquid（ハイパーリキッド）で取引を開始した

新たに利用可能となったのはUSDH/USDCの取引ペアで、開始直後の取引高はすでに約220万ドルに達している。

同社によれば、USDHは現金と短期米国債によって完全に裏付けられており、高い信頼性を確保している。また、初期段階ではオフチェーンでの管理とオンチェーンでの割り当てを組み合わせ、オラクルフィードを活用することで透明性を担保している。

USDH、ハイパーリキッド初のネイティブステーブルコインに

USDHは、ハイパーリキッドで行われた激しいガバナンス投票を勝ち抜き、同プラットフォーム初のネイティブ発行ステーブルコインとしてティッカーを確保した。

この投票には、PaxosやBitGo、Ethenaといったステーブルコインの有力企業に加え、アルトコイン関連のインフラを支える著名プロジェクトも参加し、市場全体の注目を集めた。

一方で、Ethenaは自社インフラがネイティブ対応ではない点を理由に途中で撤退した。

Native Marketsの提案書によれば、USDHは現金と米国債に完全に裏付けられており、伝統的な準備金はBlackRockが、オンチェーン準備金はSuperstateがStripeのBridgeを介して管理する仕組みだ。

この二重の準備モデルによって、USDHはハイパーリキッドのHyperEVMネットワーク上で発行される初のネイティブステーブルコインとなる。

今回のガバナンス投票は、通常のリスティングとは異なる大規模案件として位置付けられ、バリデーターコミュニティの意思決定力の強さを示す結果となった。

ハイパーリキッド財団は投票に関与せず、バリデーターコミュニティが独自に結論を導いた点も特徴的であり、仮想通貨やアルトコイン市場における分散型ガバナンスの一つの事例となる。

アルトコイン関連ニュース

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,023,418,966,210
-6.55
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
ステーブルコイン発行支援のバスティオン、1460万ドルの資金調達
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-25 14:34:31
アルトコインニュース
BNBチェーン、ガス代半減を提案｜ソラナなどに対抗
Naoya Tokunaga
2025-09-25 13:29:31
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム