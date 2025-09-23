BTC $112,928.00 -0.14%
ETH $4,196.05 -0.07%
SOL $217.65 -3.41%
BNB $988.58 -2.98%
XRP $2.87 1.96%
DOGE $0.24 0.32%
SHIB $0.000012 -0.20%
PEPE $0.0000096 -0.95%
Cryptonews XRPニュース

MidasとAxelar、リップルの利付トークンmXRP導入｜年6〜8%

リップル(XRP)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
利回りを生み出すリップル（XRP）のロゴを中央に配置した未来的な金融テクノロジーのイメージ

トークン化プラットフォームのMidasとブロックチェーン相互運用プロトコルAxelarの開発元であるInterop Labsは22日、新たなリキッドステーキングトークンmXRPをリリースした。

mXRR、リップル（XRP）基盤の年間6〜8%のベース利回りを目指すもので、XRP LedgerのEVM互換サイドチェーン上で発行される。

この商品は、XRPを分散型金融（DeFi）アプリケーションに統合する上で重要な一歩となった。また、Axelarのクロスチェーン相互運用インフラにより、mXRPは80以上のブロックチェーンで機能することが可能だ。

mXRPの仕組み

mXRPは、承認された第三者の資産運用会社が管理する市場形成や流動性供給といった利回り戦略のパフォーマンスを追跡する仕組みだ。

利用者はXRPを担保として預け入れることで、このトークン化された構造に参加できる。

トークンは、XRPL EVM上でERC-20資産として機能し、幅広いDeFiプロトコルとの互換性を実現する。

これにより、XRPは単に保有するだけでなく、新たな実用性を得ることになる。

基礎となる利回り戦略の純パフォーマンスを反映し、トークン価値は監査済みのスマートコントラクトを介して動的に調整される。

ただしmXRPを含む同社のトークンは、米国、英国、その他制裁対象地域のユーザーは利用できない。初期の提供は欧州およびアジア市場に限定される。

リップル関連ニュース

ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
XRPニュース
米初のXRP現物ETFがローンチ、今後の仮想通貨投資戦略は？
2025-09-22 23:13:23
,
筆者 Ikkan Kawade
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,068,098,040,664
-4.37
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
XRPニュース
米初のXRP現物ETFがローンチ、今後の仮想通貨投資戦略は？
2025-09-22 23:13:23
,
筆者 Ikkan Kawade
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

注目記事

金融・経済ニュース
コインベースの仮想通貨準備金、2021年以来の最高水準を記録
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-23 11:46:36
Industry Talk
ビットコインは金の補完資産に、ドイツ銀行予測｜その背景は？
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-23 11:30:00
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム