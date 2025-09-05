BTC $112,358.23 1.09%
ETH $4,413.15 -0.11%
SOL $206.47 -0.69%
BNB $850.18 0.07%
XRP $2.84 -0.12%
DOGE $0.21 -0.02%
SHIB $0.000012 0.46%
PEPE $0.0000096 0.24%
Cryptonews アルトコインニュース

メガマトリックス、20億ドル調達計画｜DAT戦略で業界初の試み

アルトコイン
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ステーブルコインのガバナンス戦略を象徴する、企業のビルとデジタルネットワークが融合した未来的な画像

シンガポールを拠点とするメガマトリックスは4日、20億ドルの包括的登録届出書（Form F-3）を米証券取引委員会（SEC）に提出した

今回の申請は、ステーブルコインのガバナンストークン戦略を後押しし、同分野で最大の企業となることを目指している。

ステーブルコインのガバナンスに特化した新戦略

メガマトリックスの公式発表によれば、この届出は「ステーブルコインのガバナンストークンDAT戦略を支援する」と位置づけられ、登録が承認されれば普通株式や優先株式、債券、ワラントなどを最大20億ドルまで柔軟に発行・売却できるようになる。

同社は主要ターゲットとしてEthenaのガバナンストークン（ENA）を挙げ、資金調達を通じてステーブルコイン関連のガバナンストークンを体系的に蓄積する計画を進めている。

こうした取り組みは、従来のアルトコイン投資とは異なり、より制度的でガバナンス重視のアプローチとなる。

経営陣は「この戦略は、ステーブルコインのガバナンス体制に積極的に関与するだけでなく、財務的利益と業界での影響力を確保することを目的としている」と説明。DeFiプロトコルの意思決定に参加することで、同社は新たな役割を担うことになる。

この申請は、メガマトリックスが戦略転換を図り、ステーブルコインのガバナンス分野でDAT戦略を確立した初の上場企業としての地位を築く重要な一歩といえる。

アルトコイン関連ニュース

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,061,399,411,221
2.38
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
上場企業のビットコイン保有量、16兆円突破｜全供給量の4.5%
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-05 18:30:00
アルトコインニュース
メガマトリックス、20億ドル調達計画｜DAT戦略で業界初の試み
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-05 18:18:50
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム