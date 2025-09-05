メガマトリックス、20億ドル調達計画｜DAT戦略で業界初の試み

シンガポールを拠点とするメガマトリックスは4日、20億ドルの包括的登録届出書（Form F-3）を米証券取引委員会（SEC）に提出した。

今回の申請は、ステーブルコインのガバナンストークン戦略を後押しし、同分野で最大の企業となることを目指している。

ステーブルコインのガバナンスに特化した新戦略

メガマトリックスの公式発表によれば、この届出は「ステーブルコインのガバナンストークンDAT戦略を支援する」と位置づけられ、登録が承認されれば普通株式や優先株式、債券、ワラントなどを最大20億ドルまで柔軟に発行・売却できるようになる。

同社は主要ターゲットとしてEthenaのガバナンストークン（ENA）を挙げ、資金調達を通じてステーブルコイン関連のガバナンストークンを体系的に蓄積する計画を進めている。

こうした取り組みは、従来のアルトコイン投資とは異なり、より制度的でガバナンス重視のアプローチとなる。

経営陣は「この戦略は、ステーブルコインのガバナンス体制に積極的に関与するだけでなく、財務的利益と業界での影響力を確保することを目的としている」と説明。DeFiプロトコルの意思決定に参加することで、同社は新たな役割を担うことになる。

この申請は、メガマトリックスが戦略転換を図り、ステーブルコインのガバナンス分野でDAT戦略を確立した初の上場企業としての地位を築く重要な一歩といえる。