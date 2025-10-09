BTC $123,457.22 0.34%
IG証券、ビットコイン・イーサリアムETFのCFD取引を開始

暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
ビットコインとイーサリアムのロゴが輝く、未来的な金融取引インターフェースの画像

英国系オンライン証券会社のIG証券は9月30日、暗号資産（仮想通貨）関連ETF2銘柄のCFD取引提供を開始した

対象は、世界最大の資産運用会社ブラックロックが提供するiShares Bitcoin Trust（IBIT）とiShares Ethereum Trust（ETHA）だ。

同社のバラエティ（VIXなど）口座を通じて取引が可能になる。

CFD取引の仕組みと特徴

CFD取引とは、実際の資産を保有せずに売買差額を決済する取引手法だ。外国為替取引同様、証拠金を預けることでレバレッジ取引が可能になる。

IG証券によれば、今回のビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）を対象とした仮想通貨ETFのCFD取引には最大5倍のレバレッジが適用できる。

加えて、取引は24時間対応しており、日本の投資家は米国時間に縛られることなく円建てで取引できる。
今回のサービスは現物ETFを保有するものではなく、CFD取引の提供だ。

そのため、投資家は規制された金融チャネルを通じ、米国上場の主要なビットコイン現物ETFなどの値動きにアクセスできる。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
