Cryptonews イーサリアムニュース

イーサリアム過小評価の実態、企業が流通量4.9％を買い占め価格上昇

イーサリアム(ETH)
最終更新日: 
企業の財務資産として導入されるイーサリアムを象徴する未来的な画像

イーサリアムeth logo ETH -0.08%は17日、過去3ヶ月間で約124％の上昇を記録し、力強い上昇基調を維持している

スタンダードチャータード銀行のデジタル資産リサーチ部門トップ、ジェフリー・ケンドリック氏は、イーサリアム（ETH）とその保有企業が依然として市場で過小評価されていると指摘している。

同氏の分析によれば、6月初旬以降に企業が流通量の2.6％を取得し、さらに現物ETFが2.3％を買い入れた結果、合計で4.9％の蓄積が進んだ。こうした買い集めが、イーサリアムの価格上昇を支える要因となったと分析している。

Ethereum (ETH)
24h7d1y

イーサリアムが優位に立つ理由

ケンドリック氏は、イーサリアムが他の暗号資産に比べて優位に立つ要因を指摘した。同氏は「ビットコイン（BTC）関連財務はすでに飽和状態にあり、ソラナ財務は未成熟で株主の制約を受けやすい」と説明する。

一方、イーサリアム財務にはマイクロストラテジーのようなビットコイン保有企業では得られない、約3％のステーキング利回りが存在する。この仕組みがDeFi分野の成長を後押ししているという。

ケンドリック氏はまた、イーサリアム保有企業の評価額がマイクロストラテジーを下回っている状況について「不当な割引だ」と強調。

さらに、ビットメイン社が純資産倍率（PBR）1.0倍を下回る場合に自社株買いを行うと発表したことは、評価に強固な下限を与える要因になると分析している。

