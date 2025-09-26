BTC $108,926.51 -2.52%
ブラックロック、カバードコール型ビットコインETFを商標登録

ビットコイン(BTC)
最終更新日: 
ブラックロックによる新しいビットコインETFを象徴する、輝くビットコインのシンボル

世界最大の資産運用会社ブラックロックは26日、新たなビットコイン利回り商品「iShares Bitcoin Premium ETF」を商標登録したことが明らかになった

この商品は、同社が運用する約870億ドル規模のビットコイン現物ETF「iShares Bitcoin Trust（IBIT）」に続く新たな展開と位置づけられている。

同商品は「カバードコール」と呼ばれる運用手法を採用することで、保有するビットコイン（BTC）を担保にコールオプションを売却し、インカムゲイン（利回り）の獲得を狙う仕組みだ。

提出書類によれば、本ETFはデラウェア州の法定信託として設立され、純資産の大部分はカストディアンによって保管されるビットコインで構成される見通しだ。

既存ETFの成功が新商品の追い風に

今回の申請の背景には、既存の仮想通貨ETFが大きな成果を上げた実績がある。

ブラックロックのビットコインおよびイーサリアム（ETH）関連ETFは、年間で2億6000万ドル超の収益を計上しており、その内訳はビットコイン関連が2億1,800万ドル、イーサリアム関連が4200万ドルとなっている。

オンチェーン分析企業Arkham Intelligenceの調査によれば、同社は機関投資家向け仮想通貨市場で圧倒的な存在感を誇る。

現在、約75万6000BTC（評価額852億9000万ドル）と約380万ETH（評価額160億ドル）を保有し、主要通貨のカストディアンとして首位の地位を固めている。

こうしたデジタル資産事業の急拡大と、機関投資家の利回り志向の高まりが、新商品の開発を後押しした格好だ。

ビットコインの将来に期待を寄せる投資家に、新たな投資手段が提示される見通しだ。

Takayuki A.
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。
