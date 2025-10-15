BTC $111,570.16 -0.13%
Industry Talk

ビットコイン急落の裏で35億円調達、注目の仮想通貨プレセールとは？

ビットコイン(BTC)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。
チャートを背景に稲妻で切り裂かれ崩壊するビットコイン

ビットコインbtc logo BTC +1.4000%は15日、直近1週間で8.8％下落し、11万2000ドル前後を推移している

10日に発生したトランプショックによる急落の影響が尾を引いており、依然として完全な回復には至っていない。

ドナルド・トランプ大統領による中国製品への100％関税表明をきっかけに、市場ではリスク回避の動きが急速に拡大。わずか数分のうちに数十億ドル規模のレバレッジポジションが清算され、ビットコイン価格は一時10万2000ドルまで下落した。

各取引所では1日で190億ドルを超える清算が発生し、今年最大級のボラティリティを記録した。

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

トランプショック後の相場急変と歴史的ショートポジションの兆候

オンチェーンデータによると、暴落直前にはデリバティブ取引所Hyperliquid（ハイパーリキッド）で巨額のショートポジションが建てられており、仕掛けた投資家は約1億9100万ドルの利益を得たとされる。

さらに同一ウォレットがその後、約3億9200万ドル規模の新たなショートポジションを構築しており、市場では歴史的ショートスクイーズの予兆との見方が浮上している。

こうした不透明な相場の中で、短期的なリスクを避ける投資家が増加しているのも事実だ。

一方で、資金の一部は弱気相場に左右されにくいプロジェクトへと流れ始めている。

特に注目を集めているのが、ビットコイン（BTC）のレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyper、仮想通貨プレセールで35億円調達

Bitcoin Hyperは、ビットコインが抱える取引速度の遅さや高い手数料といった構造的課題を解消することを目的としており、ブロックチェーン性能の最適化を図る革新的なプロジェクトとして注目を集めている。

現在進行中の仮想通貨プレセールでは、これまでに総額2350万ドル（約35億円）を超える資金を調達。特に過去2週間で450万ドル（約6億8400万円）以上の新規流入があり、弱気市場にも関わらず堅調な資金調達を続けている。

背景には、短期投機よりも中長期の成長性を重視するスマートマネーが、安全かつ高ポテンシャルな領域としてBitcoin Hyperの将来性に注目している構図がある。

プレセール段階からHYPERトークンを購入する動きも広がっており、将来的な価格上昇を見込む投資家の参加が加速している。

革新的レイヤー2技術が切り拓くビットコインの未来

Bitcoin Hyper公式サイト

Bitcoin Hyperは、ソラナ（SOL）の高速処理技術を組み込み、ビットコインのセキュリティ層と連携させることで、次世代型ハイブリッドアプリケーションの基盤を構築することを目指している。

この技術が実現すれば、ビットコインネットワーク上でDeFi、ゲーム、リアルワールドユースケースが展開できるようになり、ビットコインは単なる「価値の保存手段」から「実用的な経済インフラ」へと進化を遂げる可能性がある。

市場では歴史的ショートスクイーズへの警戒から短期トレーダーが利益確定に動く一方、長期的視点を持つ投資家は次の成長領域を探しており、ビットコインの価値を拡張するレイヤー2銘柄としてBitcoin Hyperに注目が集まるのも納得できるシナリオだ。

Bitcoin Hyperを見てみる

ビットコイン関連ニュース

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目記事

Industry Talk
ChatGPT予測、リップルとソラナが年末急伸｜新興コインも急浮上
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-15 18:30:00
金融・経済ニュース
金融庁、仮想通貨のインサイダー取引を禁止へ｜投資家保護を強化
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-15 14:48:06
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
