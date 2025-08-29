LINKが6％急騰｜米政府のブロックチェーン活用に市場反応

暗号資産アナリスト Hideaki S. 暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 29, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

ブロックチェーンオラクル大手であるチェーンリンクの基軸通貨LINKは29日、24時間日で約6％上昇し25ドル台に達した。

この急騰の背景には、米商務省との新規提携発表が大きく影響している。

米商務省が経済統計をLINKブロックチェーンに展開、透明性強化へ

米商務省は28日、チェーンリンクと連携により、米国経済分析局が発表する主要なマクロ経済指標—GDPや個人消費支出指数を含む6種類のデータを、イーサリアムやアバランチ、ソラナなど合計10のアルトコインブロックチェーン上に展開する計画を公式に公表。

この取り組みは、政府発表の統計データを改ざん不能な形でリアルタイムに世界中に配信可能にし、透明性の飛躍的な向上が期待されている。

初回の実装では、2025年第2四半期のGDP公式ハッシュ値がビットコイン、イーサリアム、ソラナ、トロン、ステラ、アバランチ、アービトラム、ポリゴン、オプティミズムなど多様なネットワークに展開された。

主要ネットワークと取引所が連携、政府データの分散化が本格化

さらに、コインベースやジェミナイ、クラーケンといったグローバル大手仮想通貨取引所もこのイニシアティブに賛同し、業界全体で政府データの分散化と信頼性確保に向けた協力体制が強化されている。

商務長官ハワード・ルドニック氏は、「トランプ政権が推進する米国を世界の仮想通貨ハブとするビジョンにおいて、政府の経済統計データをブロックチェーンに載せることは必然の流れだ」と述べ、今回の連携の意義を強調した。

LINK価格に追い風、キャリバー社やPythとの協業も後押しに

また、このニュースを受けてLINKの価格は即座に上昇。

市場では今回の提携が、自動取引戦略の高度化やトークン化資産の相互運用性の強化、さらにリアルタイム予測市場の創設など、ブロックチェーン活用の新たな可能性を切り拓くと期待されている。

加えて、8月28日には不動産資産運用会社キャリバーがデジタル資産トレジャリー戦略を正式に承認し、LINKの積極取得を表明したことも相場を押し上げる要因となった。

これにより、機関投資家のチェーンリンクエコシステムへの関心が一段と高まっている様子がうかがえる。

さらに、チェーンリンクはPyth Networkとの協業を進めており、オンチェーン経済データ配信の多様化を図っている。

今後は月次・四半期ごとの定期的なデータ更新や、さらなるブロックチェーンネットワークへの拡大も計画中である。

今回の政府主導のブロックチェーン導入に関する概念実証は、今後の国家規模での本格的なブロックチェーン採用に向けた重要な一歩として市場関係者の注目を集めている。

チェーンリンク（LINK）の今後の相場展望

ここからは、週足および日足チャートを用いたテクニカル分析に基づき、LINKの今後の価格の見通しを探る。

週足チャートが示す中期トレンド転換の兆し

出典：TradingView LINK/USD 週足（2021年～現在まで）

チェーンリンク（LINK）の週足チャートを見ると、2025年6月以降は方向感に欠けるレンジ相場が続き、投資家の間でも様子見ムードが漂っていた。

特に注目されたのが、20週移動平均線（MA）が100週MAを下回るデッドクロスの発生だ。これにより、一時は中期的な下落トレンドへの警戒感が強まっていた。

しかし、7月以降の反発で流れが一変。8月には再び20週MAが100週MAを上回り、ゴールデンクロスが出現。これを受けて、市場心理は一転し、長期投資家による買いが戻り始めた。

現在のLINK価格はおよそ25ドル。これは2025年1月につけた高値27ドルに迫る水準であり、その間に目立った抵抗帯が少ないことから、市場が安定すればスムーズな上昇が視野に入る。

なお、週足ベースのRSI（相対力指数）は46前後と中立的で、現段階では過熱感も割安感も見られない。持続的な上昇の下地は整いつつある。

日足チャート：短期的な強気相場の継続か、それとも一服か

出典：TradingView LINK/USD 日足（2025年1月～現在まで）

短期的な視点では、日足チャートが示すトレンドも注目に値する。

7月中旬には20日MAが100日MAを上抜け、テクニカル的には明確な買いシグナルが点灯。これを機に強気ムードが高まり、20ドルを突破した。

その後は利確売りにより一時的な調整が見られたが、再び勢いを取り戻し、2025年1月以来の高値圏となる25ドル近辺で推移している。

重要な節目として意識されるのは、27.3ドル。ここを日足終値で突破できれば、2024年につけた30ドル台への回復も視野に入ってくるだろう。

反対に、サポートラインとして意識されているのが、20日MAが位置する24ドルあたり。これを明確に割り込んだ場合は、21ドル近辺までの急落リスクが浮上する。

RSIは現在77と高水準で、買われ過ぎ圏内にあるため、短期的な調整には注意が必要。

ただし、全体の上昇基調が維持されている限り、押し目はエントリーチャンスと捉える向きも多い。

LINKのエントリーポイントと利確戦略

LINKの週足と日足チャートから見えるテクニカル指標をもとに、戦略的な売買ポイントを整理する。中期の強気シグナルが見られる一方、短期的には調整リスクもあるため、エントリーのタイミングと出口戦略のバランスが重要となる。

エントリーポイント：24〜25ドルの押し目に注目

LINKは現在、やや過熱気味の状態にあり、RSIも高水準。短期的な調整の可能性を考慮しつつ、24〜25ドル付近の押し目は有望な買い場とされる。

この価格帯は、20日MAが位置しており、テクニカル的なサポートライン。反発の兆候（下ヒゲ・出来高増加など）が見られれば、分散エントリーが有効。

利確ポイント：27.3ドル超えで30ドル台を視野に

第一目標は、年初来高値である27.3ドルのブレイク。ここを日足終値で超えた場合、次なるターゲットは30〜32ドルのゾーン。

この水準は2024年以来の主要レジスタンス帯であり、急伸の可能性もあるため、段階的な利確を推奨。利確後も一部ポジションを保持し、さらなる上昇に備えるのが現実的。

リスク管理：24ドル割れに要注意

24ドルを明確に下抜けた場合は、21ドル台への調整リスクが浮上。特に日足終値でのブレイクが確認された場合は、一時的な撤退判断も視野に入れるべき局面。

総評

LINKは中長期で上昇トレンドを形成しつつあるが、短期的な押し目と過熱感の見極めがカギ。

24ドルの防衛×27.3ドルの突破がトレンド継続の重要な分岐点となる。リスクを抑えつつ、テクニカルに基づいた戦略的売買が求められる。