BTC $117,013.24 -0.21%
ETH $4,567.40 0.46%
SOL $243.65 2.47%
BNB $994.19 4.01%
XRP $3.07 1.00%
DOGE $0.27 3.39%
SHIB $0.000013 1.45%
PEPE $0.000011 3.96%
Cryptonews 金融・経済ニュース

JPYCと電算システムが提携｜円建てステーブルコイン社会実装へ

ステーブルコイン
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
スマートフォンに表示された決済アプリと、日本の硬貨のホログラム。背景にはコンビニの店内が広がり、デジタル通貨と日常の買い物の融合を象徴している。

Web3スタートアップのJPYC株式会社は17日、株式会社電算システムと基本合意を締結したと明らかにした

両社は、日本初の円建てステーブルコインJPYCを活用した決済システムなどの共同開発を進める。

今回の提携は、JPYCを実用的な決済インフラとして社会に実装するための第一歩だ。両社は、オープンなステーブルコイン経済圏の拡大を象徴するものと位置付けている。

日本初の円建てステーブルコインJPYCの概要

JPYC社は金融庁から資金移動業者としての登録を受けており、2025年秋に日本初の円建てステーブルコインであるJPYCの発行を予定している。

JPYCは1JPYCを1円に固定するペッグ制を採用し、その価値は預金や日本国債によって裏付けられる。これは、2023年6月に施行された改正資金決済法に基づく措置となる。

同法により、ステーブルコインは法定通貨に裏付けられた電子的支払手段と定義され、暗号資産（仮想通貨）とは法的に区別されることになった。

同社のビジネスモデルは、取引手数料に依存せず、裏付け資産である国債の利子収入を収益源とする点が特徴だ。JPYCの岡部典孝CEOは、「JPYCが広く普及すれば、日本国債への新たな安定需要が生まれる可能性がある」と述べている。

全国6万5000店舗網との提携で社会実装を目指す

今回の基本合意により、両社は電算システムが持つ全国6万5000店以上のコンビニエンスストアやドラッグストアのネットワークを活用する。実店舗とECプラットフォームの両方で利用可能な決済ソリューションの開発を進める計画だ。

この取り組みは、単なる実証実験にとどまらず、社会実装を具体的に視野に入れたサービスの実現を目指すものとなっている。JPYCは現在、どの仮想通貨取引所に上場するか未定であり、実社会での普及が依然として大きな課題だ。

その解決策として、既存の小売チャネルを活用した全国規模の決済インフラ導入が打ち出された。これは、普及の壁を乗り越えるための戦略的な一手と見ることができるだろう。

世界的にステーブルコイン市場が約37兆円規模に拡大し、競争が激化する中での動きとなる。市場の基軸通貨であるビットコインの動向も、こうした新しい金融技術の普及に影響を与えている

2025年第1四半期には、世界全体のステーブルコイン取引高が、ついに決済大手Visaの処理額を上回ったとのデータも報告された。

こうした背景のもと発表された今回の提携は、市場にも即座に反応をもたらしており、電算システムの株価は後場に一段高となるなど、市場の関心を集めている。

DeFiニュース
ハイパーリキッドのUSDH発行、ネイティブ・マーケッツが発行権獲得
2025-09-15 09:14:33
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
イーサリアム過小評価の実態、企業が流通量4.9％を買い占め価格上昇
2025-09-17 18:05:51
,
筆者 Takayuki A.
アルトコインニュース
リップル、新ステーブルコインRLUSDで約37億円を寄付へ
2025-09-16 19:43:35
,
筆者 Eiji M.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,302,660,817,252
0.45
トレンドの仮想通貨
DeFiニュース
ハイパーリキッドのUSDH発行、ネイティブ・マーケッツが発行権獲得
2025-09-15 09:14:33
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
イーサリアム過小評価の実態、企業が流通量4.9％を買い占め価格上昇
2025-09-17 18:05:51
,
筆者 Takayuki A.
アルトコインニュース
リップル、新ステーブルコインRLUSDで約37億円を寄付へ
2025-09-16 19:43:35
,
筆者 Eiji M.

注目記事

Industry Talk
リップル堅調推移、最高値更新の可能性も｜BTCレイヤー2も台頭
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-18 12:30:00
相場分析
AVAXが8％超の急騰｜RWA市場の拡大とETF進展が後押し
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-18 11:43:43
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム