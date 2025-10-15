仮想通貨190億ドル消失、イーサリアムは買いチャンス｜AIが分析

Grokは13日、暗号資産（仮想通貨）市場の急落で約190億ドルのポジションが清算される事態となったが、買いチャンスとの見解を示した。

市場はすでにV字回復を見せており、仮想通貨全体の時価総額は安値から10%回復。

ビットコイン（BTC）は11万5000ドル台まで値を戻し、イーサリアム（ETH）も4275ドル以上で安定している。

190億ドル消失の真相：弱気筋一掃で市場は健全化

Grokによると、今回の大規模清算が発生した主な原因は3つある。

第一に、トランプ米大統領が中国に対する100%の関税を発表したことで、マクロ経済への懸念が急速に高まった。

第二に、過剰なレバレッジをかけた投機的ポジションが市場に蓄積されていた。

第三に、連鎖的な清算が自動的に発動され、下落が加速した。

Grokは、今回の下落は、過剰なレバレッジをかけたポジションを排除する必要な調整だったと分析している。

恐怖＆強欲指数は、強い反発の前兆とされる極度の恐怖水準まで低下した後に市場は回復。

これは典型的な買いチャンスのシグナルだったことを示している。

イーサリアム今後など主要銘柄に買いチャンス到来

Grokの分析では、今回の調整により主要な暗号資産に魅力的な買いチャンスが生まれたとしている。

特に将来性が高いイーサリアムは、機関投資家からの継続的な関心により、長期的な成長が期待される銘柄だ。

イーサリアムは14億8000万ドルの週間流入を記録し、年初来の流入額は137億ドルに達している。

これは前年の約3倍の規模となり、現物ETFへの機関投資家の旺盛な需要を示している。

現在のイーサリアム価格4200ドルから4300ドルは、テクニカル分析上も重要なサポートラインとなっている。

Grokは、この水準を維持できれば、次の上昇局面で5000ドルを突破する可能性があると予測している。

今後1〜2週間は要注意も中長期は強気維持

Grokは、短期的には今後1〜2週間は不安定な相場が続くと予測している。

米中間の貿易摩擦が激化した場合、ビットコインはさらに5〜10%下落する可能性があると指摘した。

ただし、中長期的な見通しは依然として強気だ。

Grokは今回の調整は、2026年まで続く強気相場の途中にある健全な押し目に過ぎないとの見解を示している。

機関投資家の継続的な資金流入、規制環境の改善、ETFの拡大といったファンダメンタルズは変わっていない。

次世代プロジェクトにも買いチャンス到来

既存の主要銘柄に買いチャンスが訪れる中、市場では新たな技術的アプローチを持つプロジェクトにも注目が集まっている。

その一つが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）となる。

ホワイトペーパーによると、ビットコインのスケーラビリティ問題を解決し、高速かつ低コストな取引を実現することを目的としている。

ソラナ仮想マシン（SVM）を統合した初のビットコインレイヤー2として、ZKロールアップ技術を活用し、ビットコインの取引処理能力を飛躍的に向上させる。

ビットコインのブロック承認時間は平均10分だが、Bitcoin Hyperでは数秒に短縮される。

HYPERの買い方は簡単で、Best WalletまたはMetaMaskなどのウォレットを接続し、ETH、SOL、BNB、USDTで購入可能だ。

プレセール段階で既に2300万ドルもの資金調達に成功しており、現在の価格は0.012965ドルとなっている。

2025年第3四半期にメインネットローンチが予定されており、第4四半期にはUniswapや中央集権型取引所への上場が計画されている。

一部のアナリストからは最大10000%のリターンも予測されるなど、市場からの期待の高さがうかがえる。

190億ドルの清算で市場が調整された今、今後が期待されるHYPERのような革新的プロジェクトにも買いチャンスが訪れている。