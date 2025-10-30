元FTX US社長、伝統資産向け無期限先物取引所「AX」創設

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga 筆者について 2022年に「Move to... 著者の記事を読む 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 30, 2025

元FTX US社長のブレット・ハリソン氏は29日、株式や外国為替などの伝統的な資産を対象とした無期限先物取引所「AX」を立ち上げた。

伝統金融と仮想通貨の仕組みを融合した新取引所

ハリソン氏が率いるArchitect Financial Technologies社が開発したAXは、中央集権型で規制に準拠した取引所だ。

同氏は2022年9月にFTX USを辞任しており、その後のFTX破綻には関与していない。

AXでは、外国為替、個別株、ETF、株価指数、金利、金属、エネルギーなど幅広い伝統資産を対象にした無期限先物契約を提供する。

ハリソン氏はXで「AXはこの分野で世界初の取引所だ」と強調した。

プラットフォームは、暗号資産（仮想通貨）市場で一般的な無期限契約の資本効率と運用の簡便さを取り入れ、伝統的な金融市場へ応用する設計となっている。

マッチングシステムにはConnamara Technologies社の技術を採用し、複数資産クラスを横断するポートフォリオ証拠金制度を実現。

従来の金融市場では見られなかった革新的な仕組みだ。

Coinbase Venturesも出資、規制下で事業展開

AXはバミューダを拠点に、バミューダ金融庁の投資事業法およびデジタル資産事業法の下で正式認可を受けている。

ハリソン氏は「規制当局の承認を得ながら1年間にわたりAXを開発した」と述べ、コンプライアンスを重視する姿勢を明確にした。

取引は24時間365日対応し、担保として米ドルと米ドル連動のステーブルコインの両方を受け入れる。

これにより、伝統金融と暗号資産市場の垣根を越えた柔軟な取引環境を提供する。

現在、AXはヘッジファンドやマーケットメーカーなどの機関投資家向けに提供されており、個人トレーダーは待機リストからの登録が必要だ。

Architect社はシカゴが拠点で、Coinbase Ventures、Circle Ventures、アンソニー・スカラムッチ氏のSALT FundなどからシリーズA資金調達を実施している。

AI関連資産も視野、金融市場の新カテゴリーへ

AXは将来的に、レアアースや再生可能エネルギーなど人工知能関連の新資産クラスにも無期限契約を拡張する計画を持つ。

これにより、金融商品の多様化と新たな投資カテゴリーの創出が期待される。

ハリソン氏の新たな挑戦は、伝統金融と仮想通貨を橋渡しする新しい形のデリバティブ取引所として、今後の仮想通貨投資戦略にも影響を与える可能性がある。