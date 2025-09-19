DOGE ETF始動で注目集まるミームコイン｜次の有望犬系銘柄は？

最終更新日: 9月 19, 2025

米国初のドージコイン（DOGE）連動型現物ETF「DOJE」が18日、Cboe BZX取引所で取引を開始した。

資産運用会社REX-Ospreyが提供するもので、投資家はドージコイン DOGE -1.69%を直接保有することなく、その価格に連動した投資機会を得ることが可能だ。暗号資産（仮想通貨）市場と伝統的金融の融合を象徴する新たな一歩といえる。

同時にリップル（XRP）に連動する「XRPR」も上場しており、個人・機関投資家ともに、従来の証券口座を通じて主要アルトコインへのアクセスが可能になった。仮想通貨と伝統的金融の融合を象徴する節目といえる。

ドージコインETFの登場、ドージコイン今後の規制動向

今回のETFは、レックス・シェアーズとオスプレイ・ファンズが提携して開発した。

両社は2025年7月にソラナ（SOL）のETFを成功させた実績がある。DOJEは、現物の仮想通貨を直接保有するビットコインETFとは異なる構造を持つ。

規制上の制約により、このETFはケイマン諸島に拠点を置く子会社を通じて運営される。子会社は先物契約や他のデリバティブを利用してドージコインへのエクスポージャーを得る仕組みだ。これは、現物を直接保有することが認められなかったための措置である。

このETFの承認は、米国の規制環境の変化を反映している。2024年の大統領選挙後、仮想通貨業界に友好的な規制を設ける方針が示された。その後、仮想通貨に懐疑的と見られていたゲイリー・ゲンスラー氏が米証券取引委員会（SEC）議長を辞任した。

2025年初頭、後任として親仮想通貨派のポール・アトキンス氏が就任し、デジタル資産に対してより柔軟な姿勢を取っている。今回のETFはビットコインETFが準拠した1933年証券法よりも厳格な1940年投資会社法の下で承認されており、SECの慎重なアプローチがうかがえる。

市場の反応とドージコイン今後の価格動向

市場アナリストは当初、取引量を控えめに予測していた。ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、初日の取引高を約250万ドルと見ていた。

しかし、DOJEは市場の予想を覆す力強いデビューを飾った。取引開始からわずか1時間で、取引高は600万ドルを突破。この活発な取引は、機関投資家からの高い関心を示している。

こうした好調な滑り出しは、ドージコインの今後に対する市場の強い期待感を示している。従来のミームコインという枠を超え、ETFという形で規制市場に取り込まれたことで、資産クラスとしての正当性が高まりつつある。

同時に上場したXRPのETFはさらに好調で、取引開始後90分で2400万ドルを超える取引高を記録した。バルチュナス氏によれば、これはXRP先物ETFの初日取引高の5倍以上に相当するという。

これらの商品は、2024年1月に取引が始まったビットコインETFに続くもので、米国の仮想通貨関連商品の選択肢を大きく広げた。

ドージコインの成功が照らす新たなミームコインの可能性

DOGEが制度的な金融商品として評価され始めたことで、ミームコインの可能性が再び注目されている。中でも現在話題を集めているのが、「Maxi Doge（MAXI）」だ。

ドージコインの文化的背景を継承しつつ、筋肉質でエネルギッシュなドージをマスコットに掲げ、Maxi Dogeの今後はライフスタイルトークンとしてのポジション確立を目指している。

2025年7月に開始されたプレセールでは、MAXIの購入希望が殺到し、わずか数日間で230万ドル以上の資金を調達。年利141%という高利回りのステーキング機能も実装されており、初期からの流動性確保とコミュニティの活性化に貢献している。

MAXIの総供給量は1502億4000万枚に固定され、追加発行なしの仕組みによって、保有者の資産価値の希薄化リスクを排除している。このような仕組みも投資家から支持を得ているポイントだ。

また、CoinsultとSOLIDProofによる監査を完了しており、セキュリティ面での信頼性も確保。一部アナリストは、MAXIが2025年末までにプレセール価格から最大41倍の成長を遂げる可能性に言及しており、次の1000倍銘柄候補として期待されている。

こうした背景を踏まえると、Maxi Dogeは次のトレンドを先取りしたいミームコイン投資家にとって非常に魅力的な銘柄といえるだろう。

シンプルかつ透明性の高い設計や実績ある監査体制により、ミームコイン初心者や成長性重視の個人投資家にとっても、安心して注目できる新たな選択肢となっている。