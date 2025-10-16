イーサリアム、暴落から20%回復｜クジラはソラナとXRPに熱視線

週末に発生した過去最大規模の清算イベントで、約200億ドルが市場から消失した。

多くのトレーダーが恐怖に駆られて売却する中、大口投資家は冷静に行動していた。

イーサリアム（ETH）は安値から20%回復し、4150ドル付近まで急反発。

さらに、リップル（XRP）は10億4000万XRP、約25億4000万ドルが店頭取引で購入された。

ソラナ（SOL）も機関投資家の熱視線を集めており、週末の暴落から力強い回復を見せている。

イーサリアム：20%回復で4000ドル奪還、今後の動向

イーサリアム価格は10月11日に4100ドルから3500ドルまで数時間で急落したが、その後素早く4000ドル台を回復した。

この急速な反発の背景には、大口投資家による大規模な買い付けがある。

サンティメントのデータによると、クジラウォレットは10月11日以降、約8万ETH、約3億3000万ドル相当の買い増しを行った。

週末の暴落で38億2000万ドルのレバレッジロングポジションが清算されたが、長期投資家は冷静に買い向かった。

テクニカル面では、イーサリアムは4時間足チャートでカップパターンを形成しており、強気の反転シグナルが見られる。

このセットアップに基づくと、価格は約4390ドルまで上昇する可能性がある。

ソラナ：機関投資家の熱視線集める

将来性の高いソラナも力強い回復を見せており、週末の暴落時にも比較的堅調な値動きを維持し、アルトコイン市場をリードする存在となっている。

その処理能力、速度、効率性が経済活動を呼び込み、機関投資家の資金を惹きつけている。

ロッカウェイXのビクター・フィッシャー最高経営責任者は、ソラナの回復力が同トークンの強気な見通しを裏付けていると説明。

暴落後の急速な回復は、投資家がソラナの長期的な価値を認識していることを示している。

ソラナは高いスループットと低いトランザクションコストで知られており、DefiアプリケーションやNFTプロジェクトの主要なプラットフォームとなっている。

この技術的優位性が、暴落時にも大口投資家の買いを呼び込む要因となった。

リップル：SEC問題解決後に35%急反発

リップル価格は金曜日の安値1.77ドルから35%回復し、2.60ドル付近まで急反発した。

クジラは主に店頭取引を通じて10億4000万XRP以上、約25億4000万ドル相当を購入。

この大規模な買い付けは、大口投資家がリップルの長期的な価値を認識していることを明確に示している。

SEC問題の解決は、リップルにとって大きな転換点となった。

規制当局との法的不確実性が取り除かれたことで、機関投資家が参入しやすい環境が整った。

暴落時の買い付けは、この規制リスクの低下を反映している。

ビットコインの課題に挑む新星：Bitcoin Hyper

既存の主要銘柄が力強い回復を見せる一方で、ブロックチェーンの根本的な課題解決を目指す新たなプロジェクトも登場している。

中でもBitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインの取引速度とコストの問題を解決する新しいレイヤー2ソリューションとして期待されている。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを統合した世界初のビットコインレイヤー2で、ゼロ知識証明を使用する設計となっている。

プレセール段階で既に2300万ドル以上を調達しており、1日あたり20万ドル以上のペースで資金が流入している。

HYPERの買い方は簡単で、公式ウェブサイトでウォレットを接続し、ETH、USDT、BNB、ソラナで直接購入できる。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年末までに0.32ドルに達し、プレセール価格から28倍の成長を遂げる可能性があると見積もっている。

主要アルトコインの回復と、Bitcoin Hyperのような革新的プロジェクトの台頭が、2025年後半の市場を形作る重要な要素となる。