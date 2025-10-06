イーサリアム、5000ドル射程圏内か｜Q4が最後の仕込みチャンス

CryptoQuantのデータによると、イーサリアム（ETH）は第4四半期に5000ドルへの到達が視野に入っている。

取引所のETH準備金が過去9年間で最低水準まで減少しており、供給ショックが強気のシグナルとして注目。

前回のサイクルではビットコイン（BTC）がイーサリアムを上回る成果を上げたが、テクニカル分析の観点では今が正念場だ。

4500ドル付近での動きが、今後の相場を左右する重要な局面となっている。

過去8年で最低水準の取引所準備金が示す強気のシグナル

CryptoQuantのデータは、イーサリアムにとって極めて強気な見方を裏付けている。

取引所のETH準備金は1638万ETHと過去9年間で最低水準まで減少し、市場で取引される供給量はますます限られている。

投資家がETHを取引所から引き出し、長期保有のためのコールドストレージやステーキング、DeFiでの運用に移していることを示している。

取引所残高が増加する場合は売却準備を示す傾向があるが、減少は売却意欲の低下を反映する。

ステーブルコイン供給が過去最高の1722億ドルに

イーサリアム上のステーブルコイン供給量が過去最高の1722億ドルに達した。

この影響で、預かり資産総額（TVL）も1250億ドル付近まで回復し、流動性が同ネットワークに還流していることを示している。

イーサリアムは現在、世界のステーブルコイン市場の57%以上を占めており、その圧倒的な優位性が明確になっている。

テザー（USDT）が878億ドルでイーサリアム上のステーブルコイン供給の53%を占め、USDCがそれに続いている。

この週間で約50億ドルの新規ステーブルコインが追加され、平日あたり約10億ドルのペースで増加している。

イーサリアム 今後の動向と5000ドル到達への道

歴史的データによると、10月はイーサリアムにとって平均4.77%の上昇を記録する強気の月だ。

現在の価格から計算すると、この傾向が続けば4500ドル付近に到達する可能性がある。

イーサリアムの分散型取引所（DEX）の取引高は週間で47%増加し、229億ドルから339億ドルに急増。

過去のデータでは、DEX取引高の大幅な増加とイーサリアム価格の上昇に強い相関関係が見られており、今後の価格上昇を後押しする可能性がある。

イーサリアム将来価格は第4四半期に向けて堅調な状態にあり、現物主導の動きが5000ドルへの価格上昇を実現する可能性を秘めている。

