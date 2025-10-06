BTC $123,938.40 0.58%
Industry Talk

イーサリアム、5000ドル射程圏内か｜Q4が最後の仕込みチャンス

イーサリアム(ETH)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
急騰するイーサリアムの価格を示す未来的なチャートとロゴ

CryptoQuantのデータによると、イーサリアム（ETH）は第4四半期に5000ドルへの到達が視野に入っている。

取引所のETH準備金が過去9年間で最低水準まで減少しており、供給ショックが強気のシグナルとして注目。

前回のサイクルではビットコイン（BTC）がイーサリアムを上回る成果を上げたが、テクニカル分析の観点では今が正念場だ。

4500ドル付近での動きが、今後の相場を左右する重要な局面となっている。

過去8年で最低水準の取引所準備金が示す強気のシグナル

CryptoQuantのデータは、イーサリアムにとって極めて強気な見方を裏付けている。

取引所のETH準備金は1638万ETHと過去9年間で最低水準まで減少し、市場で取引される供給量はますます限られている。

投資家がETHを取引所から引き出し、長期保有のためのコールドストレージやステーキング、DeFiでの運用に移していることを示している。

取引所残高が増加する場合は売却準備を示す傾向があるが、減少は売却意欲の低下を反映する。

ステーブルコイン供給が過去最高の1722億ドルに

イーサリアム上のステーブルコイン供給量が過去最高の1722億ドルに達した。

この影響で、預かり資産総額（TVL）も1250億ドル付近まで回復し、流動性が同ネットワークに還流していることを示している。

イーサリアムは現在、世界のステーブルコイン市場の57%以上を占めており、その圧倒的な優位性が明確になっている。

テザー（USDT）が878億ドルでイーサリアム上のステーブルコイン供給の53%を占め、USDCがそれに続いている。

この週間で約50億ドルの新規ステーブルコインが追加され、平日あたり約10億ドルのペースで増加している。

イーサリアム 今後の動向と5000ドル到達への道

歴史的データによると、10月はイーサリアムにとって平均4.77%の上昇を記録する強気の月だ。

現在の価格から計算すると、この傾向が続けば4500ドル付近に到達する可能性がある。

イーサリアムの分散型取引所（DEX）の取引高は週間で47%増加し、229億ドルから339億ドルに急増。

過去のデータでは、DEX取引高の大幅な増加とイーサリアム価格の上昇に強い相関関係が見られており、今後の価格上昇を後押しする可能性がある。

イーサリアム将来価格は第4四半期に向けて堅調な状態にあり、現物主導の動きが5000ドルへの価格上昇を実現する可能性を秘めている。

課題解決を目指す新規コイン：Bitcoin Hyperが急浮上

Bitcoin-Hyper

このような市場の活況の中で、既存の大型銘柄だけでなく、新たな技術で課題解決を目指す新規プロジェクトにも注目が集まっている。

その一つが、ビットコインのスケーラビリティ問題に取り組むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速なトランザクションと低手数料の実現を目指している。

プレセールでは2100万ドル以上を調達し、61%という高いステーキング利回りも提示されている。

HYPERの買い方は簡単で、公式サイトから暗号資産ウォレットを接続し、ETH、USDT、BNBまたはクレジットカードで購入できる。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年末までに0.20ドルに達する可能性があるとしており、現在のプレセール価格から1400%のリターンが期待されている。

アルトコインシーズンへの期待が高まる中、HYPERのような革新的なアプローチを持つプロジェクトの動向は、投資家にとって注目の的となっている。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

