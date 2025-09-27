イーサリアム共同創設者、9億円相当を送金｜ETH価格8.4%下落

イーサリアム（ETH）のジェフリー・ウィルク共同創設者は25日、約1500ETH（約9億円相当）を仮想通貨取引所クラーケンへ送金した。

しかし、今回の取引所への移動が必ずしも即時の売却を意味するわけではなく、資産管理やポートフォリオ調整の一環である可能性も指摘されている。

一方、イーサリアム ETH +2.01%は同日、最大で8.4%下落し、一時4000ドルを割り込んだ。

イーサリアム共同創設者の送金と市場への影響

ウィルク氏は2013年12月から2018年3月までイーサリアムの開発に参加した初期メンバーで、現在はビデオゲームスタジオ「Grid Games」のCEO兼テクニカルディレクターを務めている。

今回の送金は初めてではなく、8月にはイーサリアムが4200ドル超の高値をつけた際に、約13億8300万円相当のETHを移動させていた。

さらに同年5月には、総額393億円にのぼる大規模な送金も行っており、その際の資金は売却されず、新たに開設された8つの仮想通貨ウォレットに振り分けられたことが確認されている。

機関投資家の買いが活発化、イーサリアムの今後の展望は

創設者による売却懸念が取り沙汰される一方で、市場では機関投資家による積極的な買いが目立っている。

ウィルク氏の送金直前の2日間で、少なくとも15の大口投資家（通称、クジラ）ウォレットが10億6000万ドル相当のETHを取得した。

購入元にはビットゴー、ギャラクシー・デジタル、ファルコンX、そしてクラーケン自身を含む複数のプロバイダーが確認されており、旺盛な需要を裏付けている。

もっとも、初期貢献者による資金移動は市場の関心を集めやすいものの、今回の送金が価格に与えた影響は限定的だった。過去の類似事例でも大きな価格変動は見られていない。

アナリストは、初期メンバーの動きが投資家心理に影響する一方、機関投資家の買いが潜在的な売り圧力を相殺している可能性を指摘。

イーサリアムは今後、こうした売却懸念と機関投資家の買い需要の両面を踏まえ、価格動向を見極める上で注目が必要とされている。

