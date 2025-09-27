BTC $109,472.54 0.28%
Industry Talk

イーサリアム共同創設者、9億円相当を送金｜ETH価格8.4%下落

イーサリアム(ETH)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
イーサリアムのロゴと、取引所へのデータ送金を示す未来的なイメージ

イーサリアム（ETH）のジェフリー・ウィルク共同創設者は25日、約1500ETH（約9億円相当）を仮想通貨取引所クラーケンへ送金した

しかし、今回の取引所への移動が必ずしも即時の売却を意味するわけではなく、資産管理やポートフォリオ調整の一環である可能性も指摘されている。

一方、イーサリアムeth logo ETH +2.01%は同日、最大で8.4%下落し、一時4000ドルを割り込んだ。

イーサリアム共同創設者の送金と市場への影響

ウィルク氏は2013年12月から2018年3月までイーサリアムの開発に参加した初期メンバーで、現在はビデオゲームスタジオ「Grid Games」のCEO兼テクニカルディレクターを務めている。

今回の送金は初めてではなく、8月にはイーサリアムが4200ドル超の高値をつけた際に、約13億8300万円相当のETHを移動させていた。

さらに同年5月には、総額393億円にのぼる大規模な送金も行っており、その際の資金は売却されず、新たに開設された8つの仮想通貨ウォレットに振り分けられたことが確認されている。

機関投資家の買いが活発化、イーサリアムの今後の展望は

創設者による売却懸念が取り沙汰される一方で、市場では機関投資家による積極的な買いが目立っている。

ウィルク氏の送金直前の2日間で、少なくとも15の大口投資家（通称、クジラ）ウォレットが10億6000万ドル相当のETHを取得した。

購入元にはビットゴー、ギャラクシー・デジタル、ファルコンX、そしてクラーケン自身を含む複数のプロバイダーが確認されており、旺盛な需要を裏付けている。

もっとも、初期貢献者による資金移動は市場の関心を集めやすいものの、今回の送金が価格に与えた影響は限定的だった。過去の類似事例でも大きな価格変動は見られていない。

アナリストは、初期メンバーの動きが投資家心理に影響する一方、機関投資家の買いが潜在的な売り圧力を相殺している可能性を指摘。

イーサリアムは今後、こうした売却懸念と機関投資家の買い需要の両面を踏まえ、価格動向を見極める上で注目が必要とされている。

イーサリアムに続く成長分野への期待

投資家の関心がイーサリアムに集まる一方で、市場では新たな成長分野への注目も高まっている。

それがビットコイン（BTC）にイーサリアムのようなスマートコントラクト機能や高速処理をもたらすレイヤー2（L2）プロジェクトだ。

ここでは、その代表例として期待を集めるBitcoin Hyper（HYPER）を紹介する。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するために設計され、スマートコントラクト対応のサイドチェーンを通じて、高速かつ低コストの取引環境を提供することを目指している。

さらに、ゼロ知識証明ロールアップなどの先進技術を活用することで、ビットコイン本来の堅牢なセキュリティを維持しながら、これまで困難とされてきた分散型アプリケーションやDeFiの展開を可能にする点が大きな特徴だ。

現在進行中のプレセールでは、これまでに総額1800万ドルを超える資金調達に成功している。

本稿執筆時点で、1トークンあたり0.012985ドルで提供されているが、プレセールは段階的に価格が上昇する仕組みが導入されており、今が最も割安でHYPERトークンを購入できる好機だ。

イーサリアムに続き、ビットコインの可能性を大きく広げるこうした新しいL2プロジェクトの登場は、仮想通貨市場全体の成長に欠かせない存在だ。

Bitcoin Hyperは今後、ビットコインL2分野における先駆的存在として、その地位を確立する可能性がある。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoya Tokunaga
2025-09-27 19:25:16
Industry Talk
ビットコイン不振でDOGE17%・HYPE24%急落｜次の有望銘柄は？
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-27 05:30:00
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
