イーサリアムニュース

イーサリアム財団、プライバシー専門チーム結成｜47名投入

イーサリアム(ETH)
最終更新日: 
プライバシーを象徴する暗号化されたシールドに囲まれたイーサリアムのロゴ

イーサリアム財団は8日、プライバシー保護を強化するための専門チームPrivacy Clusterを結成したと明かした。

同プロジェクトは、イーサリアム（ETH）のプライバシーを第一級の機能と位置付け、既存のコミュニティ主導の取り組みを補完することを目的としている。

プライバシー保護をエコシステムの基本機能へ

新たに設立されたPrivacyクラスターは、これまで個別のプロジェクトとして扱われてきたプライバシー関連の取り組みを、実世界での実装に焦点を当てた協調的な活動へと昇格させるものだ。

このチームは、BlockscoutのIgor Barinov創設者らが率いる47人の研究者、エンジニア、暗号学者で構成されている。

財団はこの拡大が「プライバシーをエコシステムの第一級の特性として組み込むというイーサリアムのコミットメントを明確にするものだ」と述べた。

公開されたロードマップでは、プライバシーをオプションの追加機能ではなく、仮想通貨イーサリアムの基本的な特性にするための進捗が詳述されている。

この取り組みは、標準的なイーサリアムトランザクションにおけるプライバシーの欠点を解消しつつ、実用的なソリューションを提供することを目指す。

財団は、Privacy Clusterが既存のコミュニティ主導のプライバシーイニシアティブを置き換えるのではなく、補完するために設計されたと強調した。

協力的なアプローチにより、エコシステム全体の開発を加速させる。

機関投資家の需要と技術的課題への対応

Privacy Clusterの結成は、ブロックチェーントランザクションに対する監視の強化と、ユーザーを監視やデータ漏洩から保護する必要性の高まりに対応する動きだ。

財団はこれを「エコシステムの長期的な存続」に不可欠であると認識している。

機関投資家の採用要件も大きな影響要因となっている。財団はプライバシー強化と規制遵守義務とのバランスを取ることを目指している。

同クラスターは、機関間プライバシー技術フォーラム（IPTF）と協力し、グローバルな規制の枠組みに対応する。

これによりプライバシーソリューションが、ユーザーの機密性を保ちながら機関の基準を満たすことを保証する。

イーサリアムエコシステム内に700以上のプライバシープロジェクトが存在することは、コミュニティの強い需要を示している。

一方で、これは調整の難しさも浮き彫りにしており、新チームがこの課題に取り組む。

ゼロ知識証明のような堅牢なプライバシー機能を大規模に実装するには、プロトコルレベルでの大幅な変更が必要となる。

イーサリアムのセキュリティとパフォーマンスを維持しながらこれを実現することは、依然として大きな技術的ハードルだ。

Privacy Clusterは、ゼロ知識証明、秘匿トランザクション、機関投資家向けコンプライアンスフレームワークの3つの主要技術分野に焦点を当てる。

レイヤー1の具体的な改善点として、秘匿送金の開発や、現在トランザクションの詳細を公開してしまうRPCノードのメタデータ漏洩からの保護が含まれる。

この取り組みの一環であるKohakuウォレットSDKは、ゼロ知識証明ベースのソーシャルリカバリーやP2Pブロードキャスティングなどの分散型機能を導入し、中央集権的な依存を最小限に抑える。

ロードマップには、2025年のFusakaアップグレードに沿ったプロトコルアップグレードが含まれており、これはプライバシー機能をイーサリアムの中核開発に統合する戦略的な取り組みだ。

財団は、「デフォルトでのプライバシー」という目標を支持する一方で、「規制上の課題と技術的な複雑さが依然として普及への大きなハードルである」と指摘している。

