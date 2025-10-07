イーサリアムに上昇トレンド到来｜今後の価格ターゲットを解説

イーサリアム（ETH）の価格は7日、前日比で約4%、過去7日間で11.1%上昇し、一時4700ドル台を回復した。

この急騰の背景には、暗号資産（仮想通貨）投資企業ビットマインによる大規模なETHの買い増しがある。

同社は先週、17万9251ETH（約5億ドル相当）を新たに取得し、保有量を合計283万ETHまで拡大。これは、イーサリアムの流通供給量全体の約2.34%に相当する規模だ。

ビットマインのトーマス・リー会長は以前より「5%の錬金術」と称し、ETH供給量の5%保有を目指す方針を掲げており、今回の買い増しはその目標達成に向けた大きな一歩と見られている。

機関投資家のイーサリアム戦略が活発化

同社は7月の戦略転換以降、急速にイーサリアムの保有規模を拡大している。

取得初期段階では約5億ドル相当だったが、現在では保有量が283万ETHに達し、公開企業として最大規模のETHポジションを築いた。これは、従来トップとされていたシャープリンク社（約83.8万ETH）を大きく上回る。

同社はETHに加え、192BTC、ワールドコイン関連企業Eightco Holdingsへの1億1300万ドルの出資、さらに4億5600万ドルの無拘束現金も保有しており、分散型かつ戦略的なデジタル資産ポートフォリオを形成している。

これを好感し、ビットマインの株価は同日10％上昇。59.5ドルから62.6ドルへと上昇した。

さらに、イーサリアム価格を押し上げているのが、米投資運用大手グレースケール社による新たな動きだ。

同社は、米国上場予定のスポット型ETH ETFにおいて、仮想通貨ステーキング機能の導入を発表。

これにより、「グレースケール・イーサリアム・トラストETF（ETHE）」および「イーサリアム・ミニ・トラストETF」では、投資家がステーキングを通じて追加利回りを得られる仕組みが実装される見通しだ。

この発表を受けて、現物イーサリアムETFには過去1週間で13億ドルの純資金流入があり、これは過去4番目に大きな規模となった。市場では需給の逼迫が意識され、ETH価格の押し上げ要因として注目されている。

イーサリアム価格見通し：中長期堅調トレンドと短期的な攻防ポイント

テクニカル分析の観点から、イーサリアムの中長期的な価格推移を読み解くと、現在の強気相場は依然として健在であり、今後の動きに注目が集まる。ここでは、週足および日足チャートをもとに、ETHの次なる方向性を分析する。

週足チャート：上昇トレンドの継続と5000ドル突破への布石

出典：TradingView BTC/USD 週足（2021年～現在まで）

イーサリアムの週足ベースでは、価格は中期的な上昇チャネル内を推移しており、構造的な強さを維持している。

特に注目すべきは、2023年11月に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けたゴールデンクロス。このテクニカル指標が、現在まで続く強気トレンドの起点となった。

2025年初頭には一時的な市場の冷え込みにより、価格が1400ドル台に沈む場面もあったが、4月に形成された中長期サポートラインが下値を支え、その後の反発を演出。以降の値動きは、投資家心理の回復とリスク選好の高まりを反映している。

9月下旬には4000ドルを一時的に下回る調整局面が見られたが、下落は限定的にとどまり、その後は反発を記録。

構造的なトレンドに破綻はなく、次なる上値目標は、5000ドル周辺のレジスタンスゾーンと見られている。この水準を突破すれば、年末にかけてのさらなる上昇余地が現実味を帯びる展開となる。

日足チャート：調整一巡からの反転シグナルが点灯

出典：TradingView BTC/USD 日足（2025年1月～現在まで）

短期的には、イーサリアムは調整局面を経て再び上昇基調へと転換しつつある。2025年初旬の売り圧力を経た後、5月には20日MAが100日MAを上抜けるゴールデンクロスが発生。これがマーケットの転換点となり、買い勢力の台頭が明確になった。

その後、8月24日に記録した4900ドル付近の高値から調整が入り、一時的に4000ドルを割り込んだが、100日MAのサポートが意識される形で反発。

足元では再び上昇波動へと移行しており、日足チャートでの直近高値である4770ドルを終値ベースで上回れるかどうかが、次の展開を左右する鍵となる。

この水準を突破すれば、過去最高値である4956ドルの更新が視野に入る。一方で、下方向では3800ドルのサポートラインを明確に割り込んだ場合、調整が深まり3300ドル台までの下落リスクも考慮される。

テクニカル指標では、日足RSIが70付近まで上昇しており、買い優勢の相場を示す一方で、短期的な過熱感にも警戒が必要とみられる。

イーサリアム（ETH）のエントリー＆利確ポイント

イーサリアムは週足・日足ともに中長期の上昇基調を維持しており、テクニカル的には調整を経た再上昇局面に入っていると見られる。押し目買い戦略とレジスタンスでの段階的な利確が有効な場面だ。

エントリーポイント：4200〜4300ドルのサポートゾーン

20日移動平均線や過去のレンジゾーンが重なる4200〜4300ドル付近は、強力なサポート帯として機能しており、ここでの反発が確認されれば買いエントリーが狙える。RSIの過熱調整後の反発も加味してタイミングを見極めたい。

利確ポイント：第一目標 4950〜5000ドル／第二目標 5200ドル超え

直近高値4770ドルを超えれば、過去最高値4956ドルがターゲットに。ここを上抜けた場合、心理的節目である5000ドル、その後は次の上値目標として5200ドル〜5300ドル帯が意識される。

リスク管理：3800ドル割れに警戒

サポート割れとなる3800ドルを明確に下抜けた場合、テクニカル的に下方向の勢いが強まる可能性がある。損切りラインとしては3600〜3700ドルの設定が現実的か。下落時は、100週MAや200日MAとの乖離状況にも注意が必要。