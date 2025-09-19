BTC $117,308.52 0.63%
EigenCloud、グーグルCloudと提携｜仮想通貨EIGENが25%高騰

Google CloudとEigenCloudのロゴがデータで結ばれ、AIとブロックチェーンの融合を象徴する未来的な画像

EigenCloudは17日、Google Cloudと提携し、新たに導入されたAI向け決済プロトコルのローンチパートナーになったと明かした。

この発表は市場で大きな反響を呼び、EigenCloudのネイティブトークンであるEIGENは17日に25%急騰した。

CoinGeckoのデータによると、同トークンは提携発表前の1週間で35%以上上昇し、一時2.08ドルに達している。

Google Cloudとの提携

今回の提携は、EigenCloudの検証可能性とリステーキングによるセキュリティ機能を、イーサリアム（ETH）を利用してGoogleの決済インフラに統合するものだ。

EigenCloudの創設者であるSreeram Kannan氏は、「AP2は世界的に検証可能な経済システムの構築を助ける」と述べた。

EigenCloudは、EigenLayerの分散型イーサリアムリステーキングプロトコル上に構築されている。この統合により、同社はカード、銀行、ブロックチェーンを横断する決済を処理するAIエージェントの検証可能な基盤として位置づけられる。

AIとブロックチェーンの融合を加速

公式発表によると、この新プロトコルAgent Payments Protocol（AP2）は、AIエージェントに信頼性と説明責任のある取引機能を提供するために設計された標準プロトコルだ。

今回の提携には、EigenCloud以外にも、イーサリアム財団やコインベースなども参加しており、大手IT企業によるブロックチェーン技術の本格的な活用事例として注目されている。

スイ（SUI）ブロックチェーンの開発元であるMysten Labsもパートナーであり、SUIトークンも約20%の価格上昇を見せた。

