EigenCloud、グーグルCloudと提携｜仮想通貨EIGENが25%高騰

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 19, 2025

EigenCloudは17日、Google Cloudと提携し、新たに導入されたAI向け決済プロトコルのローンチパートナーになったと明かした。

この発表は市場で大きな反響を呼び、EigenCloudのネイティブトークンであるEIGENは17日に25%急騰した。

CoinGeckoのデータによると、同トークンは提携発表前の1週間で35%以上上昇し、一時2.08ドルに達している。

We're excited to be a launch partner for @GoogleCloud's new Agent Payments Protocol (AP2), a standard that gives AI agents the ability to transact with trust and accountability.



At EigenCloud, our focus is on verifiability.



As our founder @sreeramkannan said: AP2 helps create… https://t.co/Fx90rTJuhm pic.twitter.com/0Vil6yLdkf — EigenCloud (@eigenlayer) September 16, 2025

Google Cloudとの提携

今回の提携は、EigenCloudの検証可能性とリステーキングによるセキュリティ機能を、イーサリアム（ETH）を利用してGoogleの決済インフラに統合するものだ。

EigenCloudの創設者であるSreeram Kannan氏は、「AP2は世界的に検証可能な経済システムの構築を助ける」と述べた。

EigenCloudは、EigenLayerの分散型イーサリアムリステーキングプロトコル上に構築されている。この統合により、同社はカード、銀行、ブロックチェーンを横断する決済を処理するAIエージェントの検証可能な基盤として位置づけられる。

AIとブロックチェーンの融合を加速

公式発表によると、この新プロトコルAgent Payments Protocol（AP2）は、AIエージェントに信頼性と説明責任のある取引機能を提供するために設計された標準プロトコルだ。

今回の提携には、EigenCloud以外にも、イーサリアム財団やコインベースなども参加しており、大手IT企業によるブロックチェーン技術の本格的な活用事例として注目されている。

スイ（SUI）ブロックチェーンの開発元であるMysten Labsもパートナーであり、SUIトークンも約20%の価格上昇を見せた。