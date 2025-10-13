BTC $115,379.98 1.87%
Cryptonews Industry Talk

ドージコイン、クジラ参入で取引高40億ドル突破｜年末急騰なるか

ドージコイン(DOGE)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。
ドージコインのロゴが浮かぶデジタル空間を上昇していくクジラのイラスト

ドージコイン（DOGE）はこのほど、クジラによる買い集めを示唆する顕著な動きが観測された。

市場全体の調整局面にもかかわらず、ドージコインは底堅く推移しており、過去1週間でリップル（XRP）を上回る12%の上昇を達成。

一日の取引高は40億ドルを突破し、投資家からの関心が高まっている。

クジラによる買い集めが示す強気シグナル

ドージコインは、大口投資家、通称クジラによる活発な動きが確認されている。

特に注目されるのは、多数のドージコインが取引所から個人のウォレットへ引き出されている点だ。

一般的に、このような取引所外への大量の資金移動は、将来的な価格上昇を見込んだ買い集めの兆候と見なされる。

この動きは、大口参加者の信頼感の高まりと、機関投資家の関心の向上を示している。

過去の主要なミームコイン相場の上昇局面においても、同様に大口による積極的な買い増しが見られた経緯がある。

また、21シェアーズのドージコインETFであるTDOGがDTCCに上場し、機関投資家参入の動きが本格化していることを示す重要なシグナルとなっている。

ドージコイン 今後の上昇要因3つ

ドージコイン将来価格の強気相場を支える要因は大きく3つに分類される。

第一に、クジラによる大規模な買い集めが挙げられる。

取引所からの引き出しが増加しており、流通供給量の減少が価格を下支えしている。

第二に、機関投資家の本格参入が進んでいる点だ。

ETF上場により、これまでミームコインへのアクセスが限られていた伝統的な投資家層も参入しやすい環境が整った。

第三に、ミームコイン市場全体の回復基調が追い風となっている。

ソラナ基盤のBONKなど他のミームコインも値動きを見せており、セクター全体への資金流入が期待される状況にある。

次世代ミームコインMaxi Dogeが急浮上

マキシドージのアイキャッチイメージ

ドージコインが新たな上昇段階への準備を進める中、ミームコイン市場全体も再び熱を帯び始めている。

その一つが、イーサリアム基盤上に構築されたMaxi Doge（MAXI）だ。

伝統的なミームの魅力と現代の仮想通貨コミュニティの文化を融合させ、次世代のドージコインとなることを目指している。

ホワイトペーパーによると、MAXIの総供給量は1502億4000万トークンに固定されており、追加発行の予定はない。

このうち40%にあたる約600億トークンがプレセールで一般向けに販売される。

内部関係者への事前割り当てを行わない透明性の高いトークノミクスにより、大口による売却圧力を回避する設計となっている。

Maxi Dogeはプレセールですでに289万ドル以上を調達。

ローンチ前から最大119%の年間利回り（APY）でステーキングできる仕組みを導入している点が大きな特徴だ。

MAXIの買い方は簡単で、公式サイトからウォレットを接続し、イーサリアム、USDT、USDC、BNBまたはクレジットカードで購入できる。

専門家はMAXIの価格予想を、プレセール終了後の上場価格を0.000275ドル前後と見込んでおり、初期投資家には約10%の上昇が期待される。

2025年末までには0.003294ドル、2030年第4四半期までには0.011254ドルに達する可能性があるとの予測も出ている。

これは最終プレセール価格から約41倍の上昇を意味する。

ドージコインの強気相場とMaxi Dogeの台頭により、仮想通貨市場では億り人続出の可能性を秘めた環境が整いつつある。

投資家は各プロジェクトの特性を理解した上で、分散投資を検討することが推奨される。

Maxi Dogeを見てみる
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
