ドージコイン、週間40%急騰｜クジラ参入とETF承認でBTC超え狙う

暗号資産ライター Daisuke F. 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト



最終更新日: 9月 15, 2025

ドージコイン（DOGE）は13日、企業による大量保有や米国初の現物ETFへの期待感から、週間で価格が40%急騰した。

レックス・オスプレー社による米国初の現物ドージコインETFが18日に取引開始予定となり、機関投資家参入への道筋が明確になっている。

ドージコインは直近1日で13%近く上昇し、土曜日の朝には2月初旬以来となる0.30ドル台を突破した。

現在の価格は0.299ドルで、過去1週間で約40%の上昇を記録している。

クジラ参入でBTC上昇率を大幅に上回る

ビットコイン（BTC）は過去1週間で4.5%、イーサリアム（ETH）は約9%の上昇にとどまる中、ドージコイン DOGE -0.84%の40%上昇は圧倒的なパフォーマンスを示した。

これまでアナリストは、機関投資家の関心が欠如していることが、ドージコインの成長を妨げる一因だと指摘していたが、その状況は急速に変化しつつある。

最近では大口投資家による49億DOGEの大量蓄積が確認されており、デリバティブ市場でもオープンインタレストが6.9%増加して45億ドルに達している。

取引量も22.7%増加しており、投資家がETF承認を見込んで積極的にポジションを構築していることが明確になっている。

これらの動きは、ドージコイン今後はBTC超えの勢いを見せ始めた要因となっている。

米国初のETF承認でドージコインは今後新局面へ

レックス・オスプレー社による米国初の現物ドージコインETFの承認が決定的となった。

ブルームバーグの、エリック・バルチュナスETFアナリストは「18日の取引開始予定」と確認し、目的を持たない資産を保有する米国初のETFと評した。

このETFは1940年投資会社法の下で承認されており、従来のスポットビットコインやイーサリアムETFとは異なる仕組みを採用している。

純粋にドージコインを100%保有するのではなく、スポット保有と他のETFの組み合わせを通じて運用される予定となっている。

技術的な観点から見ると、ドージコインは4月以来形成されていたダブルボトムの反転パターンを完了させており、0.25ドル突破によって強気の勢いが確認されている。

この展開により、短期目標として0.30～0.32ドル、さらに長期的には0.39ドルへの上昇可能性が示唆され、BTC超えのパフォーマンス継続への期待が高まっている。

ドージコイン関連銘柄が210万ドル調達で急浮上

こうしたドージコインの成功は、ミームコイン市場全体の活況を改めて示すものとなった。

新たな戦略を持つ次世代のミームコイン、Maxi Doge（MAXI）が登場し注目を集めている。

MAXIは現在行われているプレセールで200万ドル以上を調達するなど、力強いスタートを切っている。

ホワイトペーパーによると、1000倍レバレッジ取引を行う筋肉質なドージをマスコットとしたミームコインで、総供給量1502億4000万トークンのうち40%がプレセール販売される。

現在のプレセール価格は約0.000257ドルと比較的低価格であり、初期投資家にとっては魅力的なエントリーポイントと見なされている。

MAXIの買い方は比較的シンプルで、イーサリアム対応ウォレットを準備し、公式サイトからETH、USDT、USDC、BNBで購入可能となっている。

プロジェクトは高利回りのステーキングプログラムを提供しており、主要な取引所への上場を含む野心的なロードマップを掲げている。

今後が期待されるMAXIは、ドージコインの成功が切り開いたミームコイン市場において、新しいアプローチを試みている。

従来のかわいい犬テーマから脱却し、より過激で自己言及的なスタイルを採用することで、高リスク・高リターン文化をターゲットにしている点が特徴的となっている。