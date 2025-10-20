BTC $111,070.22 2.79%
Industry Talk

ドージコイン、2026年までに4ドル到達か｜専門家2000%上昇指摘

ドージコイン(DOGE)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
高騰するドージコインを象徴する柴犬のイラストと背景のチャート

ドージコイン（DOGE）が、2026年までに4ドルに到達する可能性が浮上している。

複数のテクニカルアナリストが、現在の価格構造と過去の周期的パターンから、最大2000%の上昇シナリオを指摘した。

暗号資産（仮想通貨）市場が調整局面にある中、ドージコインは次の爆発的な値動きに向けた準備段階にあるとの見方が強まっている。

2017年の再来を示唆するパターン形成

アナリストのジャボン・マークス氏によると、DOGEは2014年から2017年にかけて形成された底固めと統合三角形を、2022年から2025年にかけても同様に形成。

この歴史的なパターンの再現は、来年から2026年にかけての大規模な価格上昇を予兆するものだという。

2017年のサイクルでは、ドージコインは長期間の蓄積期を経て90倍の急騰を記録した。

その後2021年には306倍超の上昇で史上最高値0.73ドルに到達している。

同氏は今回のサイクルでも同様かそれ以上の上昇が起こり得ると予測。

最低でも251%の上昇、長期的には2000%の上昇で4ドルへのブレイクアウトが技術的に可能だと強調した。

カップ状の大きなベース形成は歴史的に重要な強気相場の前兆となってきた。

現在の0.18ドルから0.19ドルの範囲内での底堅い値動きは、この構造が完成に近づいていることを示唆している。

マークス氏は、このパターンが続けば2026年までにドージコインが最高値を更新し、さらにその先へ進む可能性があると指摘した。

専門家が示す、ドージコイン今後の3つの見通し

一方で、市場専門家の間では異なる見通しも示されている。

仮想通貨アナリストのアリ・マルティネス氏は、ドージコインが2023年初頭から確立された上昇チャネル内で取引を続けていると分析している。

同氏はフィボナッチリトレースメントおよびエクステンションレベルに基づき、0.29ドル、0.45ドル、0.86ドルといった段階的な上昇のチェックポイントを特定。

ドージコインは0.18ドル付近の下限で繰り返し反発しており、この価格帯に強い買い需要が存在することが確認されている。

しかし市場専門家のビットグル氏は慎重な見方を示している。

同氏は0.18ドルから0.19ドルの領域が強気派にとって正念場となっていると警告し、0.095ドルまで深く調整する可能性があると指摘。

依然として調整局面にあるため、短期的な値動きには警戒が必要だとの見解を示している。

2026年までに1ドルから4ドルに達するという楽観的な予測から、より控えめな0.30ドル台の予測まで幅広い見方が存在している。

プレセールで350万ドル調達、新世代ミームが急浮上

ドージコインのような確立されたミームコインが注目される一方、市場では新たな潮流も生まれている。

その代表例として注目されているのが、新興ミームコインのMaxi Doge（MAXI）だ。

Maxi Dogeは、仮想通貨市場におけるハイリスクな取引文化と絶え間ない努力というライフスタイルを体現している。

開催中の仮想通貨プレセールでは、既に360万ドル以上の資金を調達。

初期段階から大きな注目を集めている。

プレセール価格は0.00025ドルからスタートし、50段階を経て0.0002745ドルまで段階的に上昇する仕組み。

Uniswapなどの分散型取引所（DEX）での取引が可能。

ステーキング報酬として年率83%から669%のAPYが提供されており、早期参加者には魅力的な条件が揃っている。

アナリストの一部は、MAXIが2025年末までに0.0012ドル、2026年には0.002ドルから0.0065ドルに達する可能性があると予測。

そのユニークなブランディング戦略とコミュニティ主導の価値創造は、ミームコインが持つ新たな可能性を示す存在となる可能性がある。

Maxi Dogeを見てみる

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
