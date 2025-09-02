BTC $110,268.56 0.61%
Industry Talk

ドージコインに続く新しい仮想通貨｜1000倍期待のミームコイン

ミームコイン
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
フィットネスと仮想通貨を融合した筋肉質なドージのイメージ

ミームコイン全体の時価総額は2日、前日比-0.2%安を記録し、約711億ドル台で推移している

近年の暗号資産（仮想通貨）市場ではミームコインが続々と登場しており、短期間で大きな上昇余地を見せることがある。

ドージコイン（DOGE）はその代表格であり、過去には急激な価格上昇を経験し、ぺぺコイン（PEPE）なども一時的に強い注目を集めた。

そのような背景において、新しい仮想通貨として頭角を現しているのがMaxi Doge（MAXI）である。

ドージコイン今後と比較されるミームコインMaxi Doge

Maxi Doge（MAXI）は、ドージコインのユーモラスなイメージを継承しつつ、フィットネス文化を組み合わせたジム系ミームコインという独自のコンセプトを採用している。

ホワイトペーパーによれば、筋肉隆々のドージキャラクターを前面に押し出し、ライフスタイルと仮想通貨カルチャーを結びつけているのが特徴だ。

これは従来のミームコインと異なり、より特化したコミュニティ形成を狙った戦略といえる。

報道によれば、Maxi Dogeは先行トークン販売を通じて約170万ドル規模の資金を集めている。

価格は1トークンあたり約0.000255ドルとされており、MAXトークンの購入は公式サイトから可能だ。

強い関心を集める背景には、ドージコイン今後の影響とともに、新しい仮想通貨市場における高ボラティリティを好機と見込む声がある。

新しい仮想通貨Maxi Dogeの展望

Maxi Dogeは、イーサリアム（ETH）上で発行されたERC20トークンであり、DAOを導入するとされる。

報道によれば、主に初期参入者に対しては年率177％規模の報酬が提示されており、高いステーキング利回りが注目を集めている。

ただし、このような高利回りの持続性については依然として不透明であり、価格変動リスクを抱える点は否定できない。

Maxi Dogeは詐欺ではないかという声も一部あるが、強気なアナリストは、2025年末にかけて0.0012ドルまでの到達可能性を示している。

2026年には価格が0.001～0.003ドルのレンジを想定する予測をしている。

1000倍のポテンシャルを指摘するYouTubeアナリストのコメントもあり、注目度は高い。

ただし、ミームコイン特有の高ボラティリティを考慮することが不可欠である。

強いコミュニティ形成が進めば、Maxi Dogeは今後、更なる上昇余地を持つ可能性がある。

新しい仮想通貨を模索する人々にとって、Maxi Dogeはその選択肢のひとつとして挙げられている。

Maxi Dogeを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
