BTC $120,320.83 1.54%
ETH $4,694.37 9.65%
SOL $201.43 15.05%
BNB $853.47 6.44%
XRP $3.29 4.25%
DOGE $0.24 11.58%
SHIB $0.000013 8.53%
PEPE $0.000012 10.25%
Cryptonews アルトコインニュース

米コインベース、DeFi流動性強化向け6年ぶりにファンド再開へ 

ステーブルコイン
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
SECとコインベースのロゴ、上昇するビットコインチャート

暗号資産（仮想通貨）取引所コインベースは12日、DeFiプロトコルにおけるステーブルコインの流動性を高めるため、ステーブルコイン・ブートストラップ・ファンドを再開した。

この取り組みは2019年に初めて設立されてから約6年ぶりの再開となる。

コインベース・アセット・マネジメント（CBAM）が運営する同ファンドは、初期段階として4つの主要DeFiプロトコルに流動性を展開。

資本は米ドル連動のUSDCとユーロ連動のEURCの両方で配分され、急成長するDeFiエコシステム内でのステーブルコイン普及を促進する狙いがある。

DeFiエコシステム拡大を支える戦略的な再始動

2019年に設立された最初のファンドは、ユニスワップやコンパウンド、dYdXといった主要DeFiプラットフォーム上でUSDCの流動性を確立する重要な役割を果たした。

この基盤により、アルトコインのUSDCは現在約89億ドルの総価値ロック（TVL）を維持し、年間取引量は約2兆7000億ドルに達している。

今回の再開により、ステーブルコインの流動性を強化し、利用者にとってより安定した金利と効率的な市場を提供することを目指している。

同社は「金融の未来はオンチェーンにある」との信念のもと、立ち上げ前のプロトコルとの連携にも積極的な姿勢を示している。

規制環境好転とDeFi市場回復が背景

ファンド再開の背景には、米国での規制環境の改善とDeFi市場の力強い回復がある。

DeFiプロトコル全体で保有される資産は約2000億ドルに迫り、2025年4月以降でほぼ倍増している。

ただし、2021年のピーク時の水準には依然として届いていない状況だ。

現在DeFiレンディング市場には407億ドルの融資残高があり、効率的な運営を維持するために安定した流動性への需要が高まっている。

コインベースは今回の取り組みについて、具体的なファンド規模を明らかにしていないが、複数のネットワークで戦略的なテスト配置を行った後、段階的に運用を拡大する方針を示している。

USDCと並行してEURCを含めた点は、DeFiにおける欧州市場開拓を重視する同社の戦略を明確に示している。

コインベースは流動性支援を求める他のDeFiプロトコルからの直接連絡も歓迎しており、初期の4プラットフォームを超えた支援拡大の可能性を示唆している。

ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
アルトコインニュース
ソラナ、機関投資家の採用で13%高騰｜大手もトークン化に活用
2025-08-13 18:10:19
,
筆者 Eiji M.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,313,752,227,684
9.36
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
アルトコインニュース
ソラナ、機関投資家の採用で13%高騰｜大手もトークン化に活用
2025-08-13 18:10:19
,
筆者 Eiji M.

注目記事

金融・経済ニュース
米ストライプ、決済特化ブロックチェーン「Tempo」開発か
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-13 20:36:47
アルトコインニュース
ソラナ上で世界初公募ファンド登場、香港とシンガポールで承認
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-13 20:03:04
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム