米コインベース、資金調達基盤エコーを約3.7億ドルで買収へ

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 22, 2025

暗号資産（仮想通貨）取引所コインベースは21日、ブロックチェーン上で資金調達を可能にするエコーを約3億7500万ドルで買収することで合意した。

エコーは仮想通貨関連企業がブロックチェーン上で直接効率的に資金を調達できるプラットフォーム。

設立以来約300の案件で2億ドル以上の調達を成功させてきた。

コインベースは公式声明でEchoを「主要なオンチェーン資金調達プラットフォーム」と評価した。

トークン化市場への参入を加速

今回の買収はコインベースが仮想通貨エコシステムの複数のセグメントにわたってその存在感を強める狙いがある。

同社は以前からグローバル決済インフラの構築やJPモルガン・チェースとの提携による仮想通貨アクセスの改善などに取り組んできた。

今回の買収はデジタル資産分野における包括的な金融サービスプロバイダーを目指すという同社の一貫した戦略に沿ったものと言える。

伝統的な金融とブロックチェーン技術の交差点に自らを位置づけようとする意図がうかがえる。

エコーの統合はコインベースの顧客に高度な資金調達機能を提供すると同時にトークン化資産市場における同社の地位を確固たるものにすると期待される。

金融機関が金融商品トークン化を模索し、ブロックチェーンベースの資金調達ソリューションへの機関投資家の関心が高まる中での買収となった。

著名トレーダー設立のプラットフォーム

エコーは仮想通貨投資やコメンテーターとして業界で広く知られるジョーダン・フィッシュ氏によって設立された。

著名人が手がけるプラットフォームの買収は市場に大きなインパクトを与えている。

コインベースはポッドキャストUpOnlyを復活させるために2500万ドルを出資するなどエコシステム拡大に向けた多角的なアプローチを見せている。

トークン化証券やデジタル資産の発行に関する規制の明確化が期待される中、コインベースは市場の変化に先んじて戦略的なポジションを確保したと言える。