Claude AI予測、年末イーサリアム6000ドル超｜ETH銘柄も高騰期待

最終更新日: 10月 17, 2025

Claude AIは、主要アルトコインが年末までに大幅な価格上昇を見せる可能性があると予測した。

イーサリアム（ETH）は66%上昇の6925ドル到達予測。

リップル（XRP）は現在の2.85ドルから最高24ドルまで800%以上の急騰、カルダノ（ADA）は約8倍の6.10ドルに達すると分析。

規制の明確化が追い風となり、次回のアルトコイン相場は2021年のブームを上回る規模になるとの見方だ。

イーサリアム、DeFi基盤として今後66%上昇へ

イーサリアムは分散型アプリケーション（DApps）やDeFiの基盤として確固たる地位を築いている。

時価総額は5024億ドルを超え、プラットフォーム上の総ロック額（TVL）も877億5000万ドルに達する。

Claude AIはイーサリアム年末価格が6925ドルに達すると予測した。

これは現在の4169ドルから66%の上昇を意味する。

イーサリアム財団やレイヤー2プロジェクトによる継続的な改善、そして現物ETFの導入が機関投資家からの需要を喚起している状況だ。

テクニカル面では、イーサリアムは下降ウェッジパターンから抜け出し、4月に1800ドルから2400ドル以上へと急騰。

10月に入り強気の拡大三角形パターンが形成されており、6000ドル以上への上昇を示唆する。

トランプ米大統領が包括的な暗号資産（仮想通貨）改革を推進すれば、規制の明確性がさらなる上昇をもたらす可能性がある。

リップル、800%爆騰で24ドル到達の可能性

Claude AIはリップルの将来価格が2025年後半までに最高24ドルまで上昇する可能性があると予測している。

これは現在の価格から739%以上の上昇を意味する。

XRPは7月18日に3.65ドルに達し2018年の記録を上回った。

その後価格は後退したものの、底堅さを維持している。

この背景には、米証券取引委員会（SEC）との長年の法廷闘争が2025年初頭に終結したことがある。

Claudeの分析によると、7月の高値を再び上回る動きが続けば4ドルから5ドルへの道が開かれ、より強気なシナリオでは7ドルから24ドルの範囲まで上昇する可能性がある。

過去1年間でXRPは346%の価格上昇を記録し、同期間のビットコイン（BTC）の上昇率77.5%を大幅に上回った。

カルダノ、政治的注目で約8倍の資産倍増

カルダノは政治的な知名度を高めている点が注目される。

トランプ米大統領は最近、連邦の仮想通貨準備資産にADAを含める考えを示した。

時価総額は288億ドルを超え、イーサリアムと競合しながらソラナ（SOL）との採用格差を着実に縮めている。

Claude AIはカルダノが年末までに6.10ドルに達し、現在の価格0.7934ドルから約8倍に上昇する可能性があると予測している。

テクニカル面では、ADAは2024年後半から下降ウェッジで取引されており、1.10ドル付近で抵抗に直面している。

強力な10月の上昇相場が第4四半期後半までに2ドルへと押し上げる可能性があるが、6.10ドルという目標は本格的な強気相場の到来が必要となる。

