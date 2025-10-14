BTC $112,618.01 -2.50%
ETH $4,072.62 -2.69%
SOL $199.60 0.60%
BNB $1,225.53 -8.82%
XRP $2.50 -4.56%
DOGE $0.20 -3.81%
SHIB $0.000010 -2.03%
PEPE $0.0000074 -2.71%
Cryptonews ビットコインニュース

米シティバンク、2026年に仮想通貨カストディサービス開始へ

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Yu Ashina
暗号資産ライター
Yu Ashina
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
輝くビットコインとイーサリアムのロゴが描かれた、未来的な銀行の金庫室

米シティバンクは13日、2026年に機関投資家向けの仮想通貨カストディサービスを開始する計画を明らかにした

このサービスは、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といったネイティブデジタル資産の保管を可能にする。

伝統的な金融機関の投資家が、規制に準拠した安全なインフラを通じて仮想通貨市場へアクセスできるようにすることを目的としている。

機関投資家の需要に応える新サービス

シティバンクのビスワループ・チャタジー氏が主導するこの取り組みは、2〜3年前から開発が進められてきた。

同行は自社でカストディ技術を開発すると同時に、サードパーティのソリューションも評価するハイブリッドアプローチを採用している。

この動きは、デジタル資産分野への参入を目指す機関投資家からの強い需要を反映したものだ。

安全で規制されたカストディソリューションは、機関投資家が市場に参入する上での前提条件と見なされている。

シティバンクの参入は、他の金融大手との競争戦略上も重要である。

JPモルガン・チェースが仮想通貨カストディサービスを明確に提供しない方針を示すなど、競合他社が慎重な姿勢を見せる中、シティバンクは積極的な姿勢で差別化を図る。

仮想通貨市場への多角的な関与

シティバンクの仮想通貨分野への関心はカストディサービスにとどまらない。

同行のベンチャーキャピタル部門であるシティ・ベンチャーズは最近、ビザと共にステーブルコインの新興企業BVNKへの出資を行った。

これは、より広範なブロックチェーン技術の統合に向けた戦略的な動きと見られる。

シティバンクのジェーン・フレイザーCEOは、独自のステーブルコインを研究していることを認めている。

ただし、現時点ではトークン化された預金が優先事項であるとした。

同行の動きは、仮想通貨市場全体の活況を背景にしている。

2025年8月の仮想通貨取引高は9兆7200億ドル（約1477兆円）に達し、年初来の高水準を記録した。

シティバンクの戦略は、銀行主導の規制されたサービスを通じて機関投資家の仮想通貨採用が加速している現状を浮き彫りにしている。

一連の流れは、主要なアルトコイン市場にも好影響を与えと期待される。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,041,076,309,874
-7.81
トレンドの仮想通貨

注目記事

ビットコインニュース
欧州最大の資産運用会社アムンディ、ビットコインETNを計画
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-14 14:30:37
ビットコインニュース
ビットコインとイーサリアムのETF、巨額の資金流入を記録
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
2025-10-14 11:45:41
Yu Ashina
暗号資産ライター
Crypto News Japanライター。2021年に暗号資産（仮想通貨）やWeb3、NFTに関心を持ち投資を開始。2022年にはブロガーとしてNFTや仮想通貨に関する個人ブログを設立。2023年に暗号資産ライターとして従事し始め、Crypto News Japanに参画。主な専門分野は仮想通貨、Web3、デジタルトークンなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム