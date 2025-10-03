イーサリアム、年末に4500ドル到達へ｜BTC下げ予想で明暗分かれる

金融大手のシティグループは2日、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の新たな価格目標を明かした。

シティはビットコインの2025年末の価格目標を約13万2000ドルから13万3000ドルの範囲に引き下げた。

一方、イーサリアムの目標価格は4500ドルに引き上げている。

より注目すべきは12カ月目標で、ビットコインは18万1000ドルから18万8000ドル、イーサリアムは5440ドルに設定されており、中期的に楽観的な見方を示した。

BTCは下げ、イーサリアム 今後は上げで評価分かれる

シティの分析では、両暗号資産（仮想通貨）の成長要因が明確に区別されている。

ビットコインについては、デジタルゴールドとしての役割が引き続き主な原動力と見なされている。

ただ、米ドルの堅調さや金価格の相対的な弱さが、短期的な価格上昇の逆風になっていると分析する。

同社は、ビットコインの時価総額の大きさと確立された地位が、ETFを通じて機関投資家の資金を呼び込む上で有利に働くと見ている。

一方、イーサリアムについては3つの主要な成長触媒を指摘した。

ネットワークの普及拡大、ステーキング参加の増加、そして分散型金融アプリケーションの急増である。

特に、イーサリアムの将来性は利回りを生み出す機会と強く結びついており、価値の保存を主目的とするビットコインとの違いが鮮明になっている。

年末4500ドル到達へ、強気シナリオでは6400ドルも

ビットコインの価格予想は、マクロ経済状況が大幅に悪化した場合、8万3000ドルまで下落する可能性がある。

対照的に、イーサリアムの強気シナリオでは、普及と資金流入が加速すれば6400ドル、弱気シナリオでは2200ドルとされている。

年末の基本目標である4500ドルは、現在の価格水準から見ても現実的かつ強気な水準だ。

シティのアナリストは、イーサリアムの下落シナリオ予測の難しさを認めている。

ネットワークを取り巻く不確実性が高いためだ。

今回の目標価格上方修正は、機関投資家が仮想通貨市場をより多角的に分析し始めていることを示している。

