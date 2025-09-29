BTC $112,112.76 2.34%
著名投資家ウッド氏、イーサリアムよりBTC支持｜注目のL2銘柄は？

イーサリアム(ETH)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
金色に輝くビットコインと、その背後でデータストリームに囲まれる銀色のイーサリアムのシンボルが描かれた未来的な画像

アーク・インベスト社のキャシー・ウッドCEOは27日、ポッドキャストに出演し、ビットコイン（BTC）をイーサリアム（ETH）より選好するとの考えを明らかにした。

同氏は、ビットコインが今後も支配的な暗号資産（仮想通貨）であり続けると主張。

その理由として、ルールに基づいた世界的な金融システムであること、そしてハッキングされたことのない唯一のレイヤー1であることを挙げている。

ウッド氏が語るビットコインの優位性

ウッド氏はビットコインを「ルールに基づいた世界的な金融システム」と位置付け。

ハッキングされたことのない唯一のレイヤー1ブロックチェーンである点を強調し、その比類なき安全性を評価している。

2100万枚という供給量の固定上限が、インフレや経済不安に対するヘッジとしての役割の基盤となっていると述べた。

同氏は、ビットコインの分散型ガバナンスと希少性を、イーサリアムが抱える構造的課題と対比させている。

アーク社の調査によると、2025年のビットコイン現物ETF承認後の規制の明確化は、50億ドルの機関投資家資金流入を促した。

これは、ステーキングやプロトコルの進化を巡る不確実性の中で成長するイーサリアム今後を大幅に上回るものだ。

L2の台頭で競争に直面するイーサリアム 今後の展望

ウッド氏は、イーサリアムがDefiやスマートコントラクトを支えていることは認めつつも、その支配的な地位はレイヤー2からの圧力に直面していると指摘。

オプティミズムやアービトラムといったレイヤー2ネットワークの台頭は、より高速で安価な取引を提供することでイーサリアムの競争優位性を侵食している。

また、イーサリアムのプルーフ・オブ・ステークメカニズムを巡る規制の曖昧さも、普及に向けた道のりを複雑にしている。

同氏は、ビットコインのルールに基づいた回復力が、不安定な市場において比類のない安定性を提供すると改めて強調した。

注目のL2銘柄Bitcoin Hyperが急浮上

ウッド氏が強調するビットコインの回復力と潜在能力は、単なる価値の保存手段に留まらない。

ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションとしてBitcoin Hyper（HYPER）が大きな注目を集めている。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを活用することで、これまで10分かかっていた取引をわずか数秒に短縮し、手数料も数セント単位にまで削減する。

これにより、ビットコインは日常的な決済や、これまで困難だったDeFi、NFT、P2EゲームといったWeb3アプリケーションでの利用が可能になる。

この革新的なアプローチは市場から高く評価されており、現在進行中のプレセールではすでに1850万ドル以上を調達する成功を収めている。

HYPERの買い方は簡単で、公式プレセールサイトでBest Walletなど暗号資産ウォレットを接続し、ETH、USDT、BNB、またはクレジットカードで購入できる。

プレセール価格は現在0.012985ドルで、各ステージは3日間または完売まで続く。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年に0.0583ドル、2026年に0.1557ドル、2030年には0.7785ドルに達する可能性があると見ている。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれましたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了と透明性の高い情報開示により、懸念を一掃している状況です。

ビットコインをデジタルゴールドから多機能な金融資産へと昇華させる可能性を秘めたこのL2銘柄の動向から目が離せない。

Bitcoin Hyperを見てみる
