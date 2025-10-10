BTC $121,818.98 -0.22%
ETH $4,389.87 -1.44%
SOL $222.00 -1.99%
BNB $1,259.40 -2.31%
XRP $2.81 -1.12%
DOGE $0.24 -0.41%
SHIB $0.000012 -1.65%
PEPE $0.0000093 -1.03%
Cryptonews Industry Talk

カルダノ創設者が語る次のトレンドとは？BTC系銘柄に34.5億円集まる

イーサリアム(ETH)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
アルトコインシーズンのトレンド変化を象徴する未来的なデジタル空間のイメージ

カルダノのチャールズ・ホスキンソン創設者は8日、インタビューで「暗号資産（仮想通貨）市場は次のサイクルで大きな変化を迎える」との見解を示した

同氏によると、次に訪れるアルトコインシーズンでは、これまでのトレンドとは異なる新たなテーマが市場を牽引するという。

アルトコインシーズンの新たな主役は「プライバシー」

ホスキンソン氏は、「これまでの各市場サイクルには明確な特徴があり、現在はプライバシーへの関心が急速に高まっている」と指摘した。

この流れは、従来の金融システムと分散型金融（DeFi）を橋渡しする上で、個人情報や取引データの保護が不可欠となっていることに起因している。

同氏はまた、カルダノが支援するMidnightやZkSyncといったプライバシー特化型ブロックチェーンの台頭を挙げ、これらが次の成長ドライバーになると強調した。

こうした動きは、イーサリアム（ETH）の今後にも影響を与えている。スケーラビリティや手数料だけでなく、プライバシー保護の仕組みをどこまで取り入れられるかが、次世代ブロックチェーン競争の焦点になりつつある。

プライバシーは今後の仮想通貨市場を支える最も重要なテーマの一つであり、この分野が次の価値上昇を導くとの見解を示した。

前回のアルトコインシーズンでは、ソラナ（SOL）に代表されるイーサリアムキラーと呼ばれるプロジェクトが主役だった。

しかし、今回は市場の潮流が変化しており、Midnightのようなプライバシー重視のプロジェクトが新たな成功を収めると予測されている。

カルダノ（ADA）エコシステムの拡大が加速

カルダノが支援するMidnightは、ゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proof）技術を活用し、機密情報を保護しながらもブロックチェーン上で取引を可能にする合理的なプライバシーの実現を目指している。

このように、カルダノの技術基盤は進化を続ける一方で、エコシステム全体も着実に拡大している。

最近では、S&PがDinariとの提携を通じて、カルダノを含む15の主要仮想通貨および35のブロックチェーン関連株を対象にした新しいベンチマークを立ち上げた。

さらに、資産運用会社ハッシュデックスは、ナスダック上場の仮想通貨ETFにカルダノを正式に組み入れた。これにより、カルダノは将来性あるビットコインやイーサリアムと並び、ファンドの構成銘柄の一つとして位置づけられた。

加えて、カルダノはプライバシー保護機能を重視するBraveブラウザとの完全統合も果たした。

これにより、ユーザーは拡張機能を追加することなく、Braveウォレット上でADAおよびカルダノのネイティブ資産を安全に管理できるほか、取引やガバナンスへの参加も可能となっている。

ビットコインの課題に挑む新興プロジェクト登場

市場の進化とともに、業界最大の課題に真正面から取り組むプロジェクトが注目を集めている。

その筆頭が、ビットコインネットワークのスケーラビリティ問題に革新的な解決策を提示するBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進められており、ゼロ知識ロールアップなどの最新技術を導入。

これにより、従来10分かかっていたブロック生成を数秒に短縮し、取引手数料を数セント単位まで抑えることを目指している。

この技術的なブレイクスルーにより、Bitcoin Hyperは投資家や開発者から高い期待を寄せられている。

その期待を裏付けるかのように、現在進行中のプレセールでは総額2270万ドル（約34.5億円）を超える資金調達に成功している。

現在、公式サイトからHYPERトークンを購入でき、初期投資家にとっては将来的なリターンが見込めるタイミングとなっている。

また、トークン保有者は今後、ステーキング報酬の獲得やガバナンス投票への参加など、エコシステム内での主導的な役割を担うことができる見込みだ。

Bitcoin Hyperは今後、ビットコインエコシステムの高速化と分散化を同時に実現し、暗号資産業界全体の進化を牽引する存在になると期待されている。

Bitcoin Hyperを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,352,481,823,716
-1.15
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
NASAが認めたリップル技術｜ビットコインを革新するL2技術とは？
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-10 06:10:00
ビットコインニュース
IG証券、ビットコイン・イーサリアムETFのCFD取引を開始
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-09 21:00:52
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム