BTC失速、インフレと失業率上昇が背景に｜今後の価格動向解説

暗号資産アナリスト Hideaki S.
最終更新日: 9月 5, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

ビットコイン（BTC）の価格は5日、11万ドル台から急落し、一時的に10万9500ドルを下回った。この下落には、複数のマクロ経済的要因が複雑に影響しているとみられる。

ビットコイン市場は混迷｜FOMC利下げ観測とインフレ再加速が交錯

ビットコイン（BTC）は現在、マクロ経済の逆風にさらされ、明確な価格トレンドを見失っている。

インフレ再加速の兆候と米国の失業率上昇といった相反するマクロ指標が交錯し、市場は混迷。9月5日には一時的に10万9500ドルを割り込む場面もあり、買いの勢いの鈍さが浮き彫りとなった。

この背景には、9月17日に控えるFOMCでの利下げ観測がある一方で、インフレが再び勢いを増しつつあるという懸念が重なり、市場参加者の間で方向感が定まらない状況が続いている。

資産運用会社Mosaic Assetは、利下げ自体はほぼ織り込み済みと見ながらも、インフレが一過性であればFRBが大胆な方針転換に動く可能性は低いと指摘。

こうした政策の見通し不透明さが、BTCの価格変動幅を拡大させている。

ビットコイン、安全資産としての地位に陰りか

一方、金（ゴールド）は堅調な動きを見せており、安全資産としての評価を高めている。

インフレに対する根強い期待や米国の財政赤字拡大が、金への資金流入を後押ししている格好だ。

市場分析レターThe Kobeissi Letterによれば、国債の大量発行による供給圧力がリスク資産に重くのしかかる中、金が避難先として注目されているという。

これに対し、ビットコインはリスク回避の恩恵を受けられず、例年9月に弱含む傾向（平均-3.77%）も影響し、売り圧力が強まっている。

ただし、今年はビットコインETFへの資金流入や機関投資家の積極参入が進んでおり、こうした季節要因がある程度緩和される可能性もある。

とはいえ、地政学的リスクの高まりやマイナーによる売却が相場の重石となる可能性は依然として高く、今後も価格の振れ幅は大きくなることが予想される。

市場は現在、BTCが12万ドルの水準を回復できるかどうか、そしてFRBの次の金融政策がどう動くのかに神経をとがらせている。

ビットコインの今後の価格見通し【9月5日最新】

現在のビットコイン（BTC）市場を把握するため、週足および日足チャートに基づいてトレンドの継続性と今後の価格推移を読み解く。

週足チャート：中長期の強気構造は維持も、押し目への警戒感

出典：TradingView BTC/USD 週足（2021年～現在まで）

週足ベースでは、BTCは依然として力強い長期上昇トレンドの中にある。

2023年10月に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスが成立して以降、このポジティブなパターンは崩れることなく、買い勢力の優位が継続している。

足元では、20週MAが引き続き100週MAを大きく上回っており、相場の下支え要因として機能している。

価格は8月14日に記録した過去最高値12万4533ドルからやや調整し、現在は11万ドル付近で推移中。

この水準では20週MAからの反発も確認されており、ここを下支えに再上昇への回帰も視野に入る。

一方で、この支持帯を割り込むようであれば、10万ドル付近へのさらなる下落も想定され、注意が必要だ。

日足チャート：短期の反転リスクとテクニカル警戒シグナル

出典：TradingView BTC/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足レベルでは、短期的な値動きの荒さが目立つ展開が続いている。

2025年5月初旬に20日移動平均線と100日移動平均線がゴールデンクロスを形成。

短期的な強気トレンド入りが確認されたものの、8月14日の高値更新後には利確売りが強まり、価格は反落。

現時点で価格は100日MAを割り込み、さらに20日MAが100日MAを下回るデッドクロスが間近に迫る状況にある。この構図は短期的な下押し圧力の増加を示唆する。

また、テクニカル指標であるRSI（相対力指数）は現在43前後と、売られすぎの水準に接近しつつも反転上昇の兆しも見られる。

ただし、マクロ環境やニュースフローによっては、反発に転じるよりも一段の下落に進むリスクも否定できない。

ビットコイン（BTC）のエントリーポイントと利確戦略

週足・日足のテクニカルを基に、BTCの売買戦略を整理。中長期では強気トレンドを維持しているが、短期的には調整局面入りの可能性もあり、押し目買いの見極めが重要となっている。

エントリーポイント：10万9000ドル〜11万ドルの支持帯に注目

BTCは現在、20週MA近辺（約11万ドル前後）で下支えされており、20週MAは過去にも反発実績がある。10万9000ドル～11万ドル台での反発シグナル（下ヒゲ、出来高増加など）が確認できれば、分割エントリーを検討。

万が一、10万9000ドルを明確に割り込む場合は、次の支持帯として10万3000ドル〜10万5000ドルを意識し、再エントリーのタイミングを探る。

利確ポイント：12万ドル回復で段階的に利確へ

直近の節目である12万ドルを明確に超えた場合、次のターゲットは12万5000ドル付近。ここは心理的節目であり、利確ポイントとして意識されやすい。

強気相場が続く場合は、13万ドル台も視野に入るが、段階的な利確を通じて利益確保とリスク分散を優先。

リスク管理：11万ドル割れで一時撤退も視野

テクニカル的に、11万ドルを明確に下回ると調整が深まる可能性が高く、10万ドル付近への下落リスクに備える必要がある。

この場合、ポジション縮小や一部撤退を検討し、再反発のシグナルが出るまで静観が無難。短期的な下落局面でのナンピンは慎重に行いたい。

総評

BTCは中長期で強気トレンドを維持する一方、短期的には押し目形成の可能性がある。

11万ドル前後を意識しつつ、明確な反発局面での段階的なエントリーと、12万ドル超えでの利確を組み合わせる戦略が有効。市況やファンダ要因にも注意を払いながら、柔軟に対応したい。