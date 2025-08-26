ビットコインが11万ドル割れ｜大口売りと清算連鎖で下落加速

ビットコイン（BTC）の価格は26日、週末の急落から立ち直れず、10万9700ドル台まで後退した。

米国市場では11万3000ドル付近で反発に失敗し、その後はじりじりと値を下げ、7週間ぶりの安値となる10万9700ドル近辺まで下落。

24時間で約2.8％の下げ幅を記録し、市場には再び警戒ムードが広がっている。

きっかけは2万4000 BTCの売却｜清算ドミノが下落を加速

下落のトリガーとなったのは、24日に確認された大口投資家による2万4000 BTCの一斉売却だ。

これによりビットコインの価格は、わずか数時間のうちに11万4700ドルから11万600ドルへと急落。アルゴリズム取引が反応し、売りが連鎖するかたちで相場は混乱に陥った。

一連の動きにより、過剰なレバレッジポジションが崩壊し、約5億5000万ドル規模の強制ロスカットが発生。

特にロングポジションの清算が集中し、その規模は6億2700万ドルに達したとされる。市場全体にレバレッジ過多な構造が露呈する形となった。

投資家の売り圧力が一段と強まる

オンチェーンの資金フローを分析すると、ほとんどの投資家グループが売りに転じている。

とりわけ10〜100 BTCを保有する中堅層は、価格が11万8000ドルを超えたタイミングで積極的に利益確定に動いた。

一方、1〜10 BTCの小口投資家は、価格が10万7000ドルを下回った水準から買いを再開している。

ただし、1000 BTC以上を保有する超大口のアカウントは依然として売却を継続しており、需給バランスの改善には至っていない。

また、短期保有者（1〜3ヶ月）が平均取得価格である11万1900ドルを割り込んだことで、含み損を抱えたポジションの投げ売りが加速。

中長期保有者（3〜12ヶ月）は取得価格が9万ドル台と低く、比較的安定しているが、短期的な買いポジションの集中が相場の不安定さを助長している構図だ。

季節的逆風と構造変化が重なり、反発の糸口見えず

現在の弱気相場をさらに押し下げているのが、季節要因と市場構造の変化だ。

例年、ビットコインは8月末から9月にかけて軟調になりやすく、過去平均で3〜4％の下落傾向がある。

今年は特に、アジア圏の伝統行事である鬼月（8月23日〜9月21日）とも重なり、投資家心理は一段とリスク回避に傾いている。

過去にはこの期間中に30％以上の下落を記録した年もあり、今回も同様の展開が警戒されている。

さらに、構造的な変化としては、ビットコインETF承認によって機関投資家の参入が前倒しで進み、従来の半減期後に上昇というビットコインの4年周期が崩れつつある点が挙げられる。

たとえば、8月第4週にはストラテジー社が3081 BTC（約3億5700万ドル）を購入したにもかかわらず、価格への押し上げ効果は限定的だった。

こうした動きは機関マネーの天井感を示す兆候とも受け取られており、需給のバランスに不安を残している。

加えて、一部の大口プレイヤーが資金をビットコインからイーサリアムに移動させており、基礎的な需要の鈍化が背景にある。

BTC/EUR（ユーロ建て）では高値を更新できておらず、ドル以外の市場でも上値が重い。

9月にかけては、季節的な弱さとオプション市場でのポジションの偏りが相まって、ボラティリティの高い展開が続く可能性がある。

仮想通貨投資家は、慎重なポジション管理とリスクコントロールが求められる局面だ。

【8月26日最新】ビットコイン（BTC）の今後の価格分析

ビットコインは、ファンダメンタルズ要因と並行してチャート上でも重要な局面を迎えている。ここでは、週足・日足チャートをもとに、市場の現在地と今後の動きを読み解いていく。

週足分析：長期構造の安定性と潜在リスク

出典：TradingView BTC/USD 週足（2021年～現在まで）

ビットコインの長期チャートは依然として強気を示している。

2023年10月に20週移動平均線（20W MA）が100週MAを上抜けたゴールデンクロス以降、上昇基調は崩れずに継続。これは中長期における買い圧力の強さを裏付けている。

現在の価格は12万4533ドルの史上最高値（8月14日）から約12%下落した10万9500ドル付近に位置しており、20週MAとの距離が縮まりつつある。

このまま20週MA（現在10万8000ドル付近）で反発できれば、上昇トレンドの中の健全な押し目と捉えられるが、逆に明確に割り込むようであれば、調整フェーズが本格化する可能性が高まる。

言い換えれば、長期の土台は崩れていないが、重要な分岐点に差しかかっている状態だ。

日足分析：短期の揺らぎとセンチメントの変動

出典：TradingView BTC/USD 日足（2025年1月～現在まで）

一方で日足チャートを見ると、短期的な売り圧力が顕著だ。

5月初旬には、20日移動平均線と100日MAのゴールデンクロスが出現し、上昇モメンタムが確認された。

しかし、8月14日に最高値を記録して以降、利確売りが強まり、トレンドは下降に転じている。

現在の価格は100日MAを下回っており、短期的な下げが加速しやすい状態。

特に、週足でも重要とされた10万8000ドル（20週MA水準）や、7月安値付近の10万5000ドルが短期的なサポートラインとして意識されている。

また、相対力指数（RSI）は現在40台前半まで低下し、テクニカル的には売られ過ぎに近い水準にある。

ここから反発する可能性もあるが、買い手の勢いが戻らなければ、もう一段の下げも視野に入る。

エントリーポイントと利確ポイント

ビットコイン（BTC）の直近の値動きとテクニカル指標をもとに、戦略的な売買ラインを検討。短期トレードからスイング視点までをカバーする。

エントリーポイント：10万8000〜10万5000ドルの反発確認を狙う

ビットコインは現在調整中で、10万8000〜10万5000ドルが押し目買い候補。

このゾーンで反発サインが出れば分割エントリーを検討。10万8000ドルでの反発なら強気継続、10万5000ドル割れ後の下ヒゲ反発でもチャンスあり。

利確ポイント：第一ターゲットは11万7000ドル、次は12万4000ドル超

利確目標は段階的に設定し、まずは11万7000ドル付近の売り圧力が強まりやすい節目を目指す。

次に12万4000〜12万5000ドルの史上最高値をターゲットとし、相場が強ければ一部は持ち越す方針。最終的には強気の流れが続く場合、13万2000〜13万5000ドルの新高値を狙っていく。

リスク管理（損切ライン）：10万3000ドル割れは要警戒

現状のサポート帯を割り込むと、短期的に下降トレンドが強まるリスクあり。

ストップロスは10万3000ドル付近。終値で10万3000ドルを明確に下回った場合は、一旦ポジションを手仕舞い、次の底固めを待つのが現実的。



