Cryptonews Industry Talk

BTCマイニングは限界？電力コスト問題を解決する次世代モデル登場

ビットコイン(BTC)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
仮想空間でビットコインを掴む手

NFTeveningの調査によると、ビットコイン（BTC）1枚をマイニングするためには約640万キロワット時（kWh）もの電力が必要とされ、これは米国の一般家庭61世帯が1年間に使用する電力量に相当するという。

ビットコイン価格が上昇を続ける一方、その裏で進行しているのがマイニングコストの急激な増大と電力消費の深刻化だ。

マイナー同士の競争が激化する中で、より高性能なマシンや安価な電力を確保できる大規模事業者が優位に立ち、結果としてマイニングは“資本力を持つ者だけの領域”へと変貌しつつある。

ハッシュレートの上昇により、マイニングコストは年々増加

NFTeveningによれば、個人マイナーが1BTCを獲得するまでに約12年を要するとも試算されている。

さらに、米国におけるBTC1枚あたりの平均マイニングコストは約10万7000ドルに達しており、ビットコインネットワーク全体のハッシュレート（計算能力）は1.069 ZH/sまで上昇。年々その競争は激化しており、多くのマイナーが赤字で操業を余儀なくされているのが現状だ。

このように、マイニングはもはや個人投資家には手の届かない領域となり、マイニング市場は資本力と設備を持つ事業者が独占する構造となっている。

それでも、こうした厳しい環境が新しい仕組みの誕生を促すきっかけにもなっており、ビットコインの今後を見据えた投資家たちは新たな可能性を探っている。

市場の成熟とともに、従来のマイニングでは実現できなかった新しい形の収益モデルが模索されるようになっており、その中でも注目を集めているのが、電力も設備も不要な仮想マイニングという革新的な発想だ。

持続可能な仮想マイニングモデルに注目集まる

PepeNode公式サイト

マイニングコストの増加と、大手企業による寡占状態に一石を投じるプロジェクトが登場し、市場関係者の注目を集めている。

それが、コスト効率が高く、持続可能な新たなマイニングモデルを提供するPepeNode（PEPENODE）だ。

同プロジェクトは、従来の莫大な電力と高価なハードウェアを必要とする物理的マイニングに代わり、Mine-to-Earn（M2E）という新たな概念を導入することで、個人投資家でもマイニング事業に参加できる環境を提供している。

このモデルでは、電力を消費する代わりにユーザーのスキルと最適化能力が成果を左右する。どのノードを拡張し、どのタイミングで仮想サーバーをアップグレードするかなど、プレイヤーの意思決定が収益に直結する設計となっているのが特徴だ。

特に注目されているのは、PepeNode上でペペコイン（PEPE）やFartcoin（FARTCOIN）といった過去にそれぞれ125倍、17倍以上のリターンを記録した人気ミームコインをマイニングできる点だ。

こうした仕組みにより、PepeNodeは「莫大な電力を消費する従来型のマイニング」から「誰でも低コストで参加できる仮想マイニング」への転換を実現したプロジェクトとして注目を集めている。

環境への負荷を最小限に抑えつつ、成長著しいミームコイン市場へのアクセスを可能にするこのモデルは、次世代のMine-to-Earnエコシステムとして、暗号資産コミュニティや投資家の関心を高めている。

PepeNodeを見てみる
金融・経済ニュース
カルシ、企業評価額100億ドル超の可能性｜予測市場の急成長を象徴
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-23 18:11:08
アルトコインニュース
香港、ソラナETFを正式承認｜米国に先行するデジタル資産戦略
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-23 16:16:47
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
