BTCマイニングは限界？電力コスト問題を解決する次世代モデル登場

NFTeveningの調査によると、ビットコイン（BTC）1枚をマイニングするためには約640万キロワット時（kWh）もの電力が必要とされ、これは米国の一般家庭61世帯が1年間に使用する電力量に相当するという。

ビットコイン価格が上昇を続ける一方、その裏で進行しているのがマイニングコストの急激な増大と電力消費の深刻化だ。

マイナー同士の競争が激化する中で、より高性能なマシンや安価な電力を確保できる大規模事業者が優位に立ち、結果としてマイニングは“資本力を持つ者だけの領域”へと変貌しつつある。

ハッシュレートの上昇により、マイニングコストは年々増加

NFTeveningによれば、個人マイナーが1BTCを獲得するまでに約12年を要するとも試算されている。

さらに、米国におけるBTC1枚あたりの平均マイニングコストは約10万7000ドルに達しており、ビットコインネットワーク全体のハッシュレート（計算能力）は1.069 ZH/sまで上昇。年々その競争は激化しており、多くのマイナーが赤字で操業を余儀なくされているのが現状だ。

このように、マイニングはもはや個人投資家には手の届かない領域となり、マイニング市場は資本力と設備を持つ事業者が独占する構造となっている。

それでも、こうした厳しい環境が新しい仕組みの誕生を促すきっかけにもなっており、ビットコインの今後を見据えた投資家たちは新たな可能性を探っている。

市場の成熟とともに、従来のマイニングでは実現できなかった新しい形の収益モデルが模索されるようになっており、その中でも注目を集めているのが、電力も設備も不要な仮想マイニングという革新的な発想だ。

持続可能な仮想マイニングモデルに注目集まる

マイニングコストの増加と、大手企業による寡占状態に一石を投じるプロジェクトが登場し、市場関係者の注目を集めている。

それが、コスト効率が高く、持続可能な新たなマイニングモデルを提供するPepeNode（PEPENODE）だ。

同プロジェクトは、従来の莫大な電力と高価なハードウェアを必要とする物理的マイニングに代わり、Mine-to-Earn（M2E）という新たな概念を導入することで、個人投資家でもマイニング事業に参加できる環境を提供している。

このモデルでは、電力を消費する代わりにユーザーのスキルと最適化能力が成果を左右する。どのノードを拡張し、どのタイミングで仮想サーバーをアップグレードするかなど、プレイヤーの意思決定が収益に直結する設計となっているのが特徴だ。

特に注目されているのは、PepeNode上でペペコイン（PEPE）やFartcoin（FARTCOIN）といった過去にそれぞれ125倍、17倍以上のリターンを記録した人気ミームコインをマイニングできる点だ。

こうした仕組みにより、PepeNodeは「莫大な電力を消費する従来型のマイニング」から「誰でも低コストで参加できる仮想マイニング」への転換を実現したプロジェクトとして注目を集めている。

環境への負荷を最小限に抑えつつ、成長著しいミームコイン市場へのアクセスを可能にするこのモデルは、次世代のMine-to-Earnエコシステムとして、暗号資産コミュニティや投資家の関心を高めている。