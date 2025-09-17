BNB急騰の背景に米司法省との交渉報道｜規制リスク後退が後押し

暗号資産アナリスト Hideaki S.

最終更新日: 9月 17, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスが発行するネイティブトークン、バイナンスコイン（BNB）は17日、24時間で3.9%、過去7日間で8.9%上昇し、現在は956ドル付近で取引されている。

この上昇の背景には、バイナンスと米司法省との間で進められている監視撤廃交渉があるとみられている。

バイナンスと米司法省の交渉進展か｜規制リスク後退が後押し

バイナンスコイン上昇の背景にあるのは、バイナンスと米司法省との間で進められている、外部コンプライアンス監視の終了を巡る協議だ。

米ブルームバーグの報道によれば、バイナンスは2023年にマネーロンダリング対策の不備を理由に43億ドルの制裁金を科されたが、それに伴って導入された独立監視制度の継続を回避すべく、米司法省との間で非公開の交渉を行っているという。

もしこの交渉がまとまれば、司法省の監視体制における大きな方針転換となり、バイデン政権下で強化された規制の見直しが進む可能性もある。

実際、最近では米証券取引委員会や商品先物取引委員会がコインベース、ロビンフッド、バイナンスなど大手仮想通貨取引所に対する法的措置を次々と取り下げており、かつての強硬姿勢から軟化への兆しが見え始めている。

こうした流れを受け、市場では規制リスクの後退がバイナンスコインの需要を押し上げる一因となっている。

テクノロジー面でもBNBチェーンは成長を続けており、DeFiやNFT領域での実用性が注目されている。

一部のアナリストは、今回の交渉がバイナンスの国際戦略に与える影響を重視しており、監視撤廃が実現すればBNBの中長期的な価格上昇につながると指摘。

一方で、交渉の行方次第では短期的な価格変動リスクもあるため、投資家はマクロ的な規制動向を慎重に見極める必要がある。

BNBは次の上昇局面に入るのか？週足・日足チャートから分析

最新の週足・日足チャートと主要テクニカル指標をもとに、バイナンスコイン（BNB）の今後の値動きを分析する。

週足チャート：強気トレンド継続中、次のターゲットは1000ドル

出典：TradingView BNB/USD 週足（2023年～現在まで）

長期チャートでは、BNBは持続的な上昇トレンドを維持しており、テクニカル的にも堅調な地合いがうかがえる。

2024年に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスが出現して以来、相場は一貫して上昇基調を継続中。

2025年9月時点でも、20週MAは100週MAを明確に上回る水準を保っており、買い優勢のトレンドが続いている。

テクニカル的な次の節目としては、1000ドルという心理的なレジスタンスラインが意識されており、ここをブレイクできれば新たな上昇フェーズに突入する可能性がある。

サポートラインは750ドル前後の20週MA付近に位置しており、このゾーンが崩れない限り、中長期的な上昇トレンドは維持される見込みだ。

日足チャート：短期的な加熱感と調整の可能性も

出典：TradingView BNB/USD 日足（2024年12月～現在まで）

日足ベースでは、BNBはセンチメントやニュースヘッドラインに機敏に反応しており、モメンタムの変化が比較的鮮明に表れている。

2025年5月には20日MAが100日MAを上抜け、短期的な上昇トレンドが本格化。

その後、一時的に100日MAを割り込む場面もあったが、6月以降は持ち直し、7〜9月にかけては連続して高値を更新。取引量も増加傾向にあり、買い勢力の強さが確認できる。

ただし、現在の相対力指数（RSI）は70前後で推移しており、テクニカル的には過熱領域に差し掛かっている。この水準では、960ドル付近での一時的な押し目・調整が入りやすい点には注意が必要だ。

短期的な下値の目安としては、20日MAが位置する890ドル近辺が意識される。この水準を割ると、価格は800ドル台前半まで下落する可能性もあるが、週足の強気構造を大きく崩すほどの下落には至らないと見られる。

バイナンスコイン（BNB）のエントリー＆利確ポイント

ここでは、BNBのテクニカルチャートをもとにした売買戦略を紹介する。短期的には過熱感が見られるものの、押し目形成の兆しもあり、エントリータイミングの見極めが重要となる局面だ。

エントリーポイント：890～910ドルの押し目に注目

20日移動平均線（MA）が位置する890ドル付近は、短期的なサポートとして意識されやすい。

この価格帯で反発の兆候が見られた場合、出来高増加を伴う押し目買いは有効なエントリーチャンスとなる。

利確ポイント：960ドル突破後、1000ドル台をターゲットに

直近高値である960ドルを明確に超えた場合、心理的節目となる1000ドルが次の目標値となる。急騰後は段階的に利益確定を行い、利を伸ばしながらリスクを抑える戦略が望ましい。

リスク管理：890ドル割れでポジション見直し

仮にBNBが890ドルを日足終値ベースで割り込んだ場合、短期的な調整リスクが高まる可能性がある。この場合は800ドル台前半までの下落も視野に入れ、損切りまたは保有量の縮小を検討したい。