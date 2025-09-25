BNBチェーン、ガス代半減を提案｜ソラナなどに対抗

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga 筆者について 2022年に「Move to... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 26, 2025

BNBチェーンのバリデーターは24日、ガス代の引き下げとブロック生成間隔の短縮を正式に提案した。



この提案は、ネットワークの競争力を高めることを目的としている。

Gas fees matter.



They decide where traders build, where liquidity flows, and where innovation happens.



That’s why validators on BNB Chain are proposing to halve fees and accelerate block speeds, keeping BNB Smart Chain (BSC) competitive with the fastest chains in crypto.



BNB… pic.twitter.com/sCdHutFfrJ — BNB Chain (@BNBCHAIN) September 23, 2025

手数料削減でソラナやBaseに対抗

今回の提案は、最低ガス価格を0.1Gweiから0.05Gweiに引き下げ、ブロック生成間隔を750ミリ秒から450ミリ秒に短縮するものだ。



これにより、平均取引手数料は約0.005ドルまで低下する見込みである。この動きは、ソラナ（SOL）やBaseといった低コストの競合ネットワークに対抗するための戦略だ。

BNBチェーンは過去にも手数料削減を実施している。2024年4月には3Gweiから1Gweiへ、2025年5月には1Gweiから0.1Gweiへと引き下げ、手数料を合計で75%削減した。



ネットワークの文書には「ステーキングの年間利回り（APY）が0.5%を上回る限り、BNBチェーンは可能な限り低いガス代を目指すべきだ」と記されている。超低コストの手数料がネットワーク成長の核となる原則として確立された。

今回の提案は過去18カ月で3度目の主要な手数料削減となり、長期的には1取引あたり約0.001ドル（約0.15円）を目指している。

取引ユースケースの増加が背景に

提案の主な背景には、BNBチェーン上の利用パターンの変化がある。現在、取引活動がネットワーク上の全取引の3分の2を占める主要なユースケースとなっている。

公式提案では「取引活動が支配的なユースケースとなった今、トレーダーと流動性を引き付けるためには、より低い手数料が不可欠だ」と指摘されている。

DEX間の競争圧力も大きな要因であり、最近ではAsterがオンチェーン取引所の収益でハイパーリキッドを上回った。

Asterは1日の収益で720万ドルを生み出し、ハイパーリキッドの279万ドルを大きく超えた。これは、仮想通貨取引所プラットフォームにとって低手数料構造の重要性を示している。この競争環境は、手数料体系がプラットフォームの採用に直接影響を与えるオンチェーン取引所戦争を激化させた。

2025年5月の手数料削減では、中央値が75%低下し（0.04ドルから0.01ドルへ）、1日の取引件数が140%増の1200万件超に達した。この事実は、手数料の低減がネットワーク利用の増加と相関することを示す経験的な証拠となっている。

この成功を受けて、Aster ExchangeのASTERトークンは、収益増加の発表後24時間で37%急騰し、効率的な取引インフラに対する市場の反応の速さを示した。



今回の提案は、BNBチェーンが汎用ブロックチェーンから、分散型取引所活動に特化したブロックチェーンへと移行する、より広範な戦略転換の一環と位置付けられている。提案では、手数料水準をバリデーターの最低ステーキングAPY0.5%の維持と直接結びつける新たなガバナンス原則を導入する。

これにより、ネットワーク参加指標に基づき手数料方針が動的に調整される新しいブロックチェーン経済モデルが確立される可能性がある。