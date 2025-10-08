BTC $121,558.00 -2.36%
Cryptonews 相場分析

BNB最高値更新、仮想通貨時価総額3位に｜今後の価格動向も予想

アルトコイン 価格分析
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

最終更新日: 
免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。
BNB価格分析アイキャッチ

バイナンスコイン（BNB）は8日、24時間で7.4％、過去1か月で30％超の上昇を記録し、1300ドルを突破して過去最高値を更新した

この急騰により、BNBの時価総額は1800億ドルに達し、ステーブルコインのテザー（USDT）およびリップル（XRP）を抜いて、仮想通貨市場で第3位のポジションを獲得した。

また、BNBの24時間あたりの取引高も前日比で80％以上増加し、約100億ドルに到達。市場参加者の関心が急速に高まり、取引活動が活発化していることがうかがえる。

チェーン間資金流入とエコシステム拡張がBNB高騰を牽引

バイナンスコインの価格急騰を支える根本要因として、他のパブリックチェーンからの大規模な資金流入が挙げられる。

過去30日間で、イーサリアム（ETH）など複数のチェーンから5億ドルを超える資金がBNBチェーンへとブリッジされ、チェーン間の流動性移転がエコシステム全体の活性化を後押ししている。

このような資金シフトは、BNBの取引流動性を底上げし、価格の短期的な上ぶれを誘発したと分析される。

さらに、BNBチェーンのエコシステムは顕著である。

ブロックチェーン分析サイトDeFilalmaによれば、BNBチェーンの総ロック価値（TVL）は、2025年6月時点で約56億ドルだったが、現在では約91億ドルにまで膨張。DeFi等の活動規模が顕著に拡大している。

加えて、バイナンスのチャンポン・ジャオ（CZ）共同創業者が支援する分散型取引所Aster DEXの立ち上げがこの成長を後押しし、直近では月間アクティブアドレス数が5800万件を突破したことも確認されている。

こうしたブロックチェーン上の活動量の急増は、機関投資家の関心を刺激し、Uptoberと呼ばれる10月の仮想通貨上昇相場を加速させる役割を果たしていると目される。

BNBの価格はどこへ向かう？チャートで読む中長期のシナリオ

バイナンスコイン（BNB）は過去最高値を更新し、市場の注目を集めている。今後の価格展開について、週足・日足チャートに基づいたテクニカル分析から、長期と短期の視点で考察する。

長期トレンド：週足で見る持続的な上昇基調

BNB週足チャート

出典：TradingView BNB/USD 週足（2023年～現在まで）

BNBの週足チャートを分析すると、価格は依然として明確な上昇トレンドの中にある。

2024年に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスを形成して以来、強気のシグナルは途切れることなく継続。2025年10月現在も、20週MAが100週MAを大きく上回るポジションを維持しており、強固な上昇圧力が続いている。

この構図は、投資家心理の安定と買い優勢の市場構造を物語っている。

今後、注目される上値ターゲットは心理的節目でもある2000ドル。ここを明確にブレイクすれば、次は3000ドル台への急伸シナリオも視野に入ってくる。

一方、下値の安全帯としては、20週移動平均線の位置する800～850ドル付近が意識されている。この水準を維持できれば、構造的な強気トレンドに崩れはなく、押し目買いのチャンスとも捉えられる。

短期動向：日足では過熱感とサポート攻防が鍵に

BNB日足チャート

出典：TradingView BNB/USD 日足（2025年3月～現在まで）

日足チャートに目を移すと、BNBはここ数カ月にわたり堅調な上昇を続けてきた。

2025年5月に20日MAが100日MAを上抜けるゴールデンクロスを形成し、そこからは押し目を挟みつつも、7月以降にかけて連続して高値を更新。現在に至るまでその勢いを保っている。

出来高の増加も、価格上昇の勢いを裏付ける重要なファクターだ。特に最近では取引量が大幅に拡大しており、投資家の関心と参加意欲が一段と高まっていることがうかがえる。

ただし、テクニカル的にはやや過熱感も見られる。相対力指数（RSI）は現在70台後半に達しており、買われすぎゾーンに接近。短期的には調整が入りやすい局面でもある。

直近のサポートラインとしては、20日MAが位置する1050～1070ドル付近が重要。この水準を明確に割り込んだ場合、一時的に800ドル付近までの深押しも想定されるが、週足のトレンド構造に深刻な影響を与える可能性は低い。

バイナンスコイン（BNB）のエントリー＆利確ポイント

BNBは週足・日足ともに強気の長期トレンドを維持しており、調整を経て再上昇の局面にあると考えられる。押し目買いを基本に、レジスタンス付近で段階的な利確が効果的だ。

エントリーポイント：800ドル〜850ドルのサポートゾーン

20週移動平均線付近の約800ドル〜850ドルゾーンがサポート帯として機能する可能性があり、このエリアで反発が確認できれば買いを検討したい。20日MA（約1050～1070ドル）も短期サポートとして注目される。

利確ポイント：第一目標／1330ドル、第二目標／2000ドル

直近高値1330ドル超えを突破できれば、次の目標は心理的節目である2000ドル。そこを越えた場合は3000ドル台への上昇も視野に入る。

リスク管理：短期的には1050ドル割れに警戒

20週MAよりやや下の800ドルを割り込むと、中長期トレンドに影響が出る可能性があるため注意が必要。短期の損切りラインは約1050ドルの20日MA割れを目安とし、さらなる下落リスクを警戒したい。

Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
