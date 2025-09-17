BTC $116,302.97 0.34%
Cryptonews 金融・経済ニュース

ステーブルコイン連動ETFが誕生か｜ビットワイズがSECに申請

ステーブルコイン
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

最終更新日: 
ステーブルコインとトークン化された現実資産が融合する未来的な金融インターフェースのイメージ

資産運用会社のビットワイズ・アセット・マネジメントは16日、ステーブルコインとトークン化資産に連動するETFの目論見書を米証券取引委員会（SEC）に提出した

ステーブルコインとトークン化資産に特化した新ETF

このETFは「Bitwise Stablecoin & Tokenization ETF」と名付けられた。同社が提供するビットコインETFやイーサリアムETFとは異なり、単一の暗号資産（仮想通貨）の価格には連動しない。

目論見書によると、新ETFはステーブルコインとトークン化資産に関連する企業や商品のインデックスを追跡。これにより、投資家は伝統的な金融商品の枠組みを通じて、急成長するステーブルコイン市場やトークン化エコシステムに触れる機会を得られる。

ビットワイズはこれまで、仮想通貨そのものにエクスポージャーを提供する商品で知られてきた。今回の申請は、デジタル金融のインフラ層へと事業を拡大する戦略的な動きとみられる。

市場拡大と規制整備が追い風に

この動きの背景には、ステーブルコイン市場の著しい成長がある。市場規模は現在2500億ドルに達し、2028年までには2兆ドルに拡大するとの予測もある。国際送金や中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入が成長を牽引している。

また、規制環境の整備も大きな要因だ。米国で成立したGENIUS法や、EUのMiCA法は、ステーブルコインに関する明確な監督の枠組みを定めた。これにより、機関投資家の市場参入が促されている。

JPモルガンやシティバンクなどの大手金融機関も、流動性管理や決済効率の向上を目的に、トークン化預金の導入を具体的に進めている。

ビットワイズは前日の15日にも別の仮想通貨関連ETFを申請しており、今月だけで2件目の提出となった。こうした動きは、金融業界全体でトークン化資産への対応が本格化していることを示している。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

相場分析
BNB急騰の背景に米司法省との交渉報道｜規制リスク後退が後押し
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-17 11:55:25
ブロックチェーンニュース
アメックス、Base基盤の旅行スタンププログラムを導入
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-17 10:57:03
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
続きを読む
