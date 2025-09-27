ビットコイン不振でDOGE17%・HYPE24%急落｜次の有望銘柄は？

ビットコインは26日、直近1週間で6.3％下落し、10万ドル台に突入した。

下落の背景には、インフレ懸念や米国金融政策の不透明感があり、投資家心理がリスク回避に傾いたことを示している。

こうしたビットコインの調整はアルトコイン市場全体に波及し、多くの銘柄が一斉に値を下げる展開となった。

中でも注目すべきは、米国初の現物ETF承認を追い風に期待されていたドージコイン（DOGE）と、高速かつ低コストな次世代型DEXとして存在感を強めてきたハイパーリキッド（HYPE）の急落だ。

ドージコイン：ETF承認観測急騰の反動で失速

ドージコインは直近1週間で17％急落し、現在0.227ドル付近で推移している。

13日には米国でのETF承認観測を背景に短期筋の投機的な買いが集中し、一時0.3ドルを突破する急騰を見せたが、実際にETF承認後は「材料出尽くし」から利益確定売りが優勢となり急落した。

テクニカル面では0.22ドル前後が重要なサポート水準であり、割り込めば0.20ドル前半まで下落するリスクがある一方、反発すれば0.25ドルがレジスタンスとして意識される。

ただし、投資家心理や話題性に依存する性質が強いため、ドージコインは今後もビットコインの値動きや市場ムードに左右されやすく、再び投機資金が流入すれば短期的に0.25〜0.30ドルを目指す展開にも十分期待できる。

ハイパーリキッド：短期急落も次世代DEXとしての期待は継続

ハイパーリキッドは直近1週間で24％急落し、現在42ドル前後で推移している。

同プロジェクトは、高速かつ低コストな取引環境を提供する次世代DEXとして2024年以降注目を集めてきたが、短期的には利益確定売りと市場全体のリスクオフムードが重なり、下落圧力が強まったとの見方が強い。

テクニカル面では、9月中旬の高値59ドルから急落し、直近では40ドルを割り込む局面もあったが、その後は出来高を伴った反発も見られ、短期的な下げ止まりの兆しも確認されている。

現状では40ドル付近が強いサポートラインとして意識され、この水準を維持できれば45ドル超えを試す展開が期待される。

ビットコインの成長基盤を形成する新興プロジェクト登場

今回の市場全体の調整は、ビットコインの値動きが先導する形で進んだ。

ビットコインは現在、価値の保存手段としてその地位を確立しているものの、実用性の面では課題が多く、イーサリアム（ETH）などの他プロジェクトと比較するとユーティリティを欠いている状況だ。

この課題を解決できなければ、ビットコインは今後の持続的な成長が難しく、市場全体の拡大にもブレーキがかかる可能性がある。

こうした中、レイヤー2技術を活用してビットコインのトランザクション性能を向上させ、実用的なユーティリティトークンとして進化させるプロジェクトが登場した。

それが、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを統合することでビットコインの強固なセキュリティを維持しつつ、高速、低コストの取引処理やスマートコントラクトを実現する構想を示している。

Bitcoin Hyperの将来性はすでに市場関係者の関心を集めており、現在進行中のプレセールでは総額1800万ドルの資金調達に成功。プロジェクトの成長に伴う価格上昇を見越した投資家たちが積極的にHYPERトークンを購入している状況だ。

市場全体のムードを牽引するビットコインは現在、価値の保存手段からユーティリティを持つ基盤へと飛躍を遂げようとしている。その実現には、Bitcoin Hyperのような革新的プロジェクトが必要不可欠となる。