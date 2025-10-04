BTC $122,362.09 1.59%
ETH $4,531.95 1.30%
SOL $233.13 -0.06%
BNB $1,180.73 8.66%
XRP $3.05 0.10%
DOGE $0.25 -0.70%
SHIB $0.000012 0.23%
PEPE $0.000010 -0.82%
Cryptonews Industry Talk

ビットコイン16.5万ドル到達の可能性、JPモルガンが強気予測

ビットコイン(BTC)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ビットコインと金塊が未来的な金融データの背景に浮かぶイメージ

米金融大手JPモルガンは2日、ビットコインbtc logo BTC +1.7400%がボラティリティ調整後の金との比較に基づき、最大16万5000ドルまで上昇する余地があるとの見解を示した

ビットコイン 今後の新たな価値基準

総資産3.6兆～4兆ドル規模を誇る同社の試算によれば、リスク要因を加味すると、ビットコインが民間の金保有規模に並ぶには現水準から約40％の上昇が必要だという。

また、JPモルガンの評価モデルでは、ビットコインは現在、公正価値とされる16万ドルを約34.5％下回って取引されている。

さらに同社は、ビットコインが金と比べて必要とするリスク資本が1.85倍にとどまる点を指摘。これは過去数年に比べ、暗号資産（仮想通貨）の投資魅力が高まっていることを意味するとしている。

今回の分析はビットコインが今後、金に約6兆ドルが投じられている現状を踏まえ、潜在的な時価総額が最大3.3兆ドルに拡大し得るとの見方を裏付けるものだ。

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

市場環境とJPモルガンの視点

JPモルガンの予測は、市場でいわゆる「通貨価値下落トレード」が強まる中で示された。これは、法定通貨の下落に備えて投資家が金やビットコインといった代替資産を購入する動きを指す。

10月は仮想通貨市場で「Uptober」と呼ばれ、9月の弱気相場を経てパフォーマンスが最も好調になりやすい月とされる。

JPモルガンによれば、個人投資家はこの戦略を積極的に取り入れており、直近の四半期ではビットコインと金のETF双方に資金を振り向けているという。

一方、機関投資家はシカゴ・マーカンタイル取引所の先物を主に利用しているが、米国のビットコイン現物ETFでも1日で6億7580万ドルの純流入を記録するなど、伝統的金融チャネルでの受容は拡大している。

JPモルガンはまた、ビットコインの金に対する相対的ボラティリティが2倍を下回り、リスクを避けたい投資家にとって相対的に魅力的な水準にあると指摘した。

同社は、機関投資家による買いが一服している現状を逆張りの好機と見ている可能性がある。

ビットコインエコシステムの進化と拡張性

Bitcoin Hyper公式サイト

ビットコインに対する強気な見方は、資産としての価値だけでなく、その技術基盤やエコシステムの将来性にも注がれている。

特に、長年の課題とされてきた取引速度や高額な手数料、そしてスマートコントラクト機能の欠如を補うレイヤー2ソリューションが次々と登場している。

その代表例が、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトはビットコインの堅牢なセキュリティを活かしながら、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、高速かつ低コストの取引を実現することを目指している。

これにより、ビットコインの弱点を補完しつつ分散型アプリケーション（dApps）の展開を可能にするポテンシャルを備えており、投資家の注目を集めている。

現在進行中のプレセールでは、すでに総額2,000万ドル以上の資金を調達済みで、公式サイトからHYPERを購入できる。

こうした実績は、Bitcoin Hyperの将来性を裏付ける要素となっており、今後の成長期待をさらに高めている。

JPモルガンが指摘するようにビットコインへの資金流入が続く中、Bitcoin Hyperのような革新的なプロジェクトは、次のアルトコインシーズンにおける有力な主役候補となる可能性を秘めている。

Bitcoin Hyperを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,410,284,581,642
11.04
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ソラナ、ステーキング型ETFで優位｜ビットコインは今後どうなる？
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-04 05:50:00
Industry Talk
イーサリアム、年末に4500ドル到達へ｜BTC下げ予想で明暗分かれる
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-03 19:10:00
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム