Industry Talk

ビットコイン急落でも資金流入加速？最新L2銘柄が34.5億ドル調達

ビットコイン(BTC)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
市場の調整を乗り越え上昇するビットコインのロゴと、強気の勢いを象徴するネットワーク図

ビットコイン（BTC）は12日、直近7日間で10.6％急落し、一時10万2000ドルを記録した

急落の背景には、ドナルド・トランプ大統領が中国からの輸入品に対して100％の追加関税を課す方針を表明したことがある。

この発表を受け、暗号資産（仮想通貨）市場全体でリスク回避の動きが強まり、ビットコインをはじめ主要銘柄が軒並み急落した。

2025年10月12日のビットコインチャート

ビットコイン 今後の見通し

トランプ大統領による中国製品への100％追加関税発言は、ビットコイン市場に大きな衝撃を与えた。

現在、ビットコイン価格は11万ドル台まで回復しているものの、短期的な下落圧力が依然として意識される展開が続いている。

一方で、押し目買いの動きも確認されており、10万ドル付近が日足チャート上で強固なサポートラインとして機能している。上値では11万8000〜12万ドル付近にレジスタンスが形成されており、この水準を明確に突破できるかが今後の焦点となる。

ファンダメンタル面では、関税発言をきっかけにリスク回避ムードが広がる中でも、ETF市場への資金流入や金利の安定が相場を下支えしている。

さらにAI分析モデルは「短期調整後に再び上昇へ転じる可能性」を示唆しており、ビットコインは今度、11月以降に反発基調へ転換する展開が期待される。

リスク回避局面で際立つ資金の新潮流

現在のような不透明感の増す市場環境では、短期的な価格変動よりもプロジェクトの成長ポテンシャルや技術的優位性を重視する投資家が増加しており、資金は有望な新興プロジェクトへ流入する傾向が強まっている。

このような動きは、ボラティリティが高まる局面であっても、仮想通貨市場に次なる成長サイクルの兆しが生まれつつあることを示唆している。

なかでも、ビットコインに新たなユースケースを実装しようとするプロジェクトが注目を集めており、今後の主要トレンドの形成を牽引する可能性があるとして、機関・個人投資家の双方から関心が高まっている。

ビットコインの未来を担う注目プロジェクト、34.5億円を調達

Bitcoin Hyper公式サイト

ビットコイン市場の行方が注目を集める中、その可能性を拡張する新興プロジェクトが勢いを増している。

なかでも注目されているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトは、ビットコインが抱える取引速度や手数料の課題を解決することを目的としており、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用して高速かつ低コストのDeFiおよびスマートコントラクト環境を構築する。

その革新的な構想は市場から高く評価されており、進行中のプレセールではすでに2300万ドル（約35.5億円）以上の資金を調達。特に、大口投資家によるHYPERトークンを購入する動きがプレセールを後押ししている。

さらに、早期参加者には最大年利53％のステーキング報酬が提供されており、安定した長期リターンを狙う投資家の注目を集めている。

Bitcoin Hyperは今後、年末に予定されるメインネットローンチを通じて、ビットコインの新たなユースケースと成長可能性を切り拓く存在として期待されている。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
