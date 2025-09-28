ビットコイン急落危機の裏で熱狂？投資家熱視線のプレセール銘柄3選

ビットコイン（BTC）は27日、直近1週間で5.3％下落し、11万ドルを割り込み10万9500ドル台で推移している。

8月14日に記録した過去最高値12万3000ドル超から方向感を欠いた展開が続いているが、ここにきて10万7500ドルのサポートラインを試す動きが意識されている。

この水準を割り込めば、史上最大の節目となる10万ドルまで下落する可能性がある。

こうした下落基調はビットコインに限られない。主要アルトコインであるイーサリアム（ETH）は10.4％、ソラナ（SOL）は15.4％の下落となり、ビットコインを上回るペースで急落している。

背景にはインフレ懸念や米国金融政策の不透明感があり、投資家心理がリスク回避に傾いていることがうかがえる。

その一方で、上場前に先行トークンを販売するプレセール市場では、新興コインへの資金流入が続いている。

これは、市場全体がリスクオフに傾く中でも、将来性のあるプロジェクトに対し少額で分散投資を行う動きが活発化していることを示している。

そこで本記事では、1ドル未満から先行投資が可能であり、実用性を伴うコンセプトを掲げて上場を目指す注目のプレセール銘柄を3つ紹介する。

Bitcoin Hyper：ビットコインを進化させる次世代L2プロジェクト

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインの今後の成長を加速させる次世代型プロジェクトだ。

ビットコインの信頼性と堅牢なセキュリティを基盤に、高速トランザクションとスマートコントラクト機能を実装するレイヤー2ソリューションとして開発が進められている。

その中核となるのは、ソラナ（SOL）仮想マシンをビットコインのインフラへ統合する試みであり、従来の課題であった取引速度や高額な手数料の問題を解消することを狙っている。

現在進行中のプレセールでは総額1800万ドル以上を調達しており、Bitcoin Hyperの将来性を見込んだ投資家による先行資金が集まっている状況だ。

この革新的なコンセプトは、ビットコインをデジタルゴールドとしての価値保存手段から、スマートコントラクトを備えた実用的なユーティリティへと進化させる可能性を秘めている。

Maxi Doge：実用性を備えた新世代ミームコイン

Maxi Doge（MAXI）は、ドージコインの後継プロジェクトを自称し、かつてのシバイヌ（SHIB）の成功に続こうとする野心的なプロジェクトだ。

ボディビルダーとなった柴犬（Doge）をモチーフにしたユニークなコンセプトでファンの関心を集めつつ、単なるバイラル性に依存しない実用性のあるミームコインとして差別化を図っている。

ロードマップでは、先物・レバレッジ取引に対応する独自プラットフォームの構築に加え、ステーキング機能やトレード競技といったエコシステムの導入も計画されている。

現在進行中のプレセールでは、1トークンあたり0.0002595ドルという低価格で取引されているにもかかわらず、これまでに総額250万ドルを超える資金を調達している。

さらに、プレセール終了後には主要取引所への上場が予定されており、取引開始に伴う価格高騰を見越して早期にMAXIトークンを購入する投資家の動きが加速している状況だ。

PEPENODE：Mine-to-Earnモデルで注目の仮想マイニング

Pepenode（PEPENODE）は、世界初の Mine-to-Earn（採掘して稼ぐ）モデルを掲げる革新的なプロジェクトだ。

ユーザーは仮想ノードを購入・アップグレードすることでトークンを生成でき、高額な機材を必要としないため、従来のマイニングに比べて誰でも手軽に参加できる仮想マイニングシステムを実現している。

専門家からは「新たなゲーミングファイナンス分野の先駆者」として高く評価されており、一部では100倍の成長余地も期待されている。技術革新、強力なコミュニティ、そしてゲーミング要素を組み合わせ、市場に独自のアプローチで挑んでいる点が特徴だ。

現在進行中のプレセールでは総額140万ドル以上を調達済みで、早期購入者には最大904％という高利回りステーキング報酬が用意されている。

ミーム的な拡散力と画期的なコンセプトを背景に、Pepenodeは今後さらに存在感を高め、ミームコイン市場の新たな成長株として注目される可能性がある。