ビットコイン最高値更新、今後を左右するBTC関連L2銘柄が33億円突破

ビットコイン（BTC）は7日、史上最高値12万6000ドルを記録した。

この上昇トレンドは市場全体を押し上げ、主要アルトコインのみならず、ミームコインやビットコイン関連の新興プロジェクトにも波及している。

中でも注目を集めているのが、ビットコインの拡張性を高める最新のレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）だ。

現在進行中のプレセールでは、総額2200万ドル（約33億円）を超える資金が集まり、投資家の期待と関心が一段と高まっている。

ビットコイン関連L2、クジラの買い増しで33億円超え

Bitcoin Hyperのプレセールが急速に勢いを増している。背景には、ビットコイン市場全体の強気ムードと、大口投資家（クジラ）による積極的な買い増しがある。

現在のプレセール価格は1HYPERあたり0.013085ドルで、これまでに約2200万ドル（約33億円）を超える資金を調達。クジラによる継続的なHYPERトークンの購入が同プロジェクトへの関心の高さを裏付けている。

市場関係者の間では、こうした動きがBitcoin Hyperの将来性に対する信頼の表れとみられており、プレセール後の本格ローンチに向けた期待感が一段と高まっている。

特にFOMO（乗り遅れへの恐怖）に駆られた新規投資家の流入が続いており、ビットコイン関連L2として同プロジェクトの存在感が急速に拡大している。

ビットコインの今後を左右するHYPERの革新性

ビットコインは現在、デジタルゴールドとしての地位を築いたものの、ブロックチェーン設計におけるセキュリティ・分散性・速度のバランスという課題に直面している。

この技術的課題の克服こそが、ビットコインの今後を大きく左右する。

イーサリアム（ETH）はオプティミズム（OP）やアービトラム（ARB）などのレイヤー2でスケーラビリティを改善したが、EVM依存により並列処理が難しく性能に限界がある。

真に大規模なアプリ運用には高速かつ効率的な環境が必要で、それを実現するのがBitcoin Hyperの展開だ。

Bitcoin Hyperは、複数の処理を同時に行うSolana仮想マシン（SVM）を採用し、EVMの限界を超える毎秒数千件のトランザクションを実現する。

トランザクションの高速性に加え、ビットコインの安全かつ分散化された基盤に支えられており、両者の長所を兼ね備えた革新的な設計が市場で高く評価されている。

HYPERプレセールは今週、2300万ドルを突破する見込み

現在のビットコイン市場の勢い、そしてBitcoin Hyperが持つ革新的な構想を踏まえれば、プレセールが強い支持を集め続けているのは不思議ではない。調達額は今週末までに2300万ドルに達する見通しだ。

わずか7日間での急速な資金流入を考慮すれば、この予測は現実的だ。なお、目標額に到達すればプレセールは終了し、次の段階として主要取引所への上場が控えている。

仮想通貨市場全体が上昇基調にある中、短期間で資金を集めたBitcoin Hyperの上場は、トークン価格の急騰を引き起こす可能性がある。

2025年後半にかけて最も注目すべき有望プレセールの一つとして、クジラを含む多くの投資家がその動向を注視している。