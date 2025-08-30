バイナンス創設者が語るBNBの未来、イーサリアムへの影響は？
バイナンスのチャンポン・ジャオ創設者は24日、東京で開催された設立5周年を迎えるイベントBNB Dayに登壇し、BNBチェーンの将来ビジョンについて語った。
ジャオ氏は、自身の役割を開発者を励ます応援団長と位置付け、BNBチェーンの運営が自らの直接的な関与によるものではなく、あくまでコミュニティ主導で進められていることを強調した。
現在、BNBチェーンでは4000を超えるdAppsが稼働しており、そのエコシステムは着実に拡大している。
DEXの台頭とAIの役割、イーサリアムの今後への影響
ジャオ氏は、今後の暗号資産（仮想通貨）市場においてDEXの取引高がCEXを上回る可能性があると指摘した。
その根拠として、過去にハイパーリキッド（HYPE）のようなDEXが一時的にコインベースなど主要CEXの取引高を超えた事例を挙げている。
さらに同氏は、この変化を加速させる要因としてAIの役割を強調。AIを搭載した取引エージェントがDEXの操作を簡素化し、効率性を高めることで、個人ユーザーの利用拡大につながると述べた。
こうした潮流はBNBチェーンにとどまらず、スマートコントラクト基盤の代表格であるイーサリアムの今後にも大きな影響を及ぼすとみられる。
自己管理型ウォレットやトラストレスなシステムへの需要が高まる中、CEXの優位性は徐々に揺らいでいる。ジャオ氏はまた、プライバシー重視の分散型デリバティブ取引所などの技術革新が、市場シェア拡大の鍵になると分析した。
ジャオ氏が語る仮想通貨の未来
ジャオ氏は、DEXの台頭に加え、今後の仮想通貨市場を大きく変革し得る3つの分野を挙げた。
第一に、AIとブロックチェーンの融合だ。同氏は「もし自分が20歳若ければ、AI取引エージェントとプライバシー重視の分散型デリバティブ取引所を開発するだろう」と述べ、AIの潜在力を強調した。
第二に、現実資産（RWA）のトークン化だ。まだ初期段階ながら、デジタル化が進むことで大きな拡張性が期待されている。
第三は、仮想通貨を公開市場でより広く活用する仕組みとして注目されるデジタル資産財務（DATs）だ。
ジャオ氏は「DeFiこそ未来だ」と強調し、DEXの成長はステーブルコインやRWAプロトコルの普及と密接に結びついていると説明した。
さらに、日本にBNBチェーン専門チームを設置し、規制の明確化や技術エコシステムを活用しながら、AIやロボティクス分野の開発者を呼び込む方針も示した。
