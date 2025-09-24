AVAXが24時間で15%上昇｜米投資会社支援と資金調達構想が鍵に

暗号資産アナリスト Hideaki S. 暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 25, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

アバランチ（AVAX）の価格は24日、前日安値から15％を超える上昇を記録し、一時的に35ドルを突破した。

この急騰により、AVAXの時価総額は約150億ドルに達し、暗号資産（仮想通貨）市場全体が調整局面にある中で異例の強さを示した。

この価格の反発を後押しした要因のひとつとされているのが、元ホワイトハウス通信部門の高官であり、米投資会社スカイブリッジ・キャピタル創業者のアンソニー・スカラムーチ氏による積極的な支援だ。

スカーラムーチ氏主導のAVAX戦略が追い風に

スカーラムーチ氏は、ナスダック上場企業アグリフォース・グローイング・システムズの戦略諮問委員会を率いている。

同社は近く「Avax One」への社名変更を発表し、7億ドル相当のAVAXトークンの保有を目指す計画を立てた。

資金調達は約5億5000万ドル規模とされ、Hivemind Capitalをはじめとする投資家との私募による株式取引を通じて実施される見通しだ。

スカーラムーチ氏は自身のXで、「実世界資産（RWA）やフィンテック分野のオンチェーン化こそが金融の未来」と発言。アバランチの高い柔軟性と拡張性を評価した。

また、CNBCの取材では、アバランチ、ソラナ（SOL）、イーサリアム（ETH）をトークン化時代をリードする基盤ブロックチェーンと位置づけている。

こうした発言は、ブラックロックやビザ、JPモルガンなど大手金融機関によるアバランチの活用実績とも呼応し、市場参加者の注目を集めた。実際にAVAXの取引量は一時200％以上急増し、DEXでのシェアも大きく回復している。

トークン化の潮流が一時的なものか、それとも新たな成長フェーズの幕開けとなるのかは未知数だが、伝統金融とWeb3の橋渡しとなる動きがAVAXに新たな評価を与えているのは確かだ。

アバランチ（AVAX）に強気の兆し｜チャートが示す今後の上昇再開のサインとは？

アバランチ（AVAX）の今後の値動きを予測するため、週足および日足チャートをもとに、複数のテクニカル指標から現在の相場環境を深掘りする。

週足チャート：中長期トレンドが反転のフェーズへ

出典：TradingView AVAX/USD 週足（2022年～現在まで）

週足チャートでは、2025年初頭にかけて100週移動平均線（MA）を下回り、一時的に上昇基調が崩れたものの、15〜16ドル付近の堅固なサポートゾーンが繰り返し下値を支える展開が続いた。

そして直近、AVAXは100週MAを明確に上抜け、一時35ドルの大台を突破。これは長期的なトレンドの回復を示唆する動きであり、機関投資家による資金流入とも重なって、相場の構造的な強さが再確認された形だ。

週足RSI（相対力指数）は現在62付近と、中立圏を超えてきており、なおも上昇余地を残している。70を超える過熱圏には達しておらず、中長期的にはここからさらに価格が伸びる可能性が示されている。

日足チャート：短期モメンタムが加速、次なるターゲットは40ドル台

出典：TradingView AVAX/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足ベースで見ると、2025年7月に20日MAと100日MAがゴールデンクロスを形成。これが上昇フェーズの起点となり、2月以降の主要な抵抗帯であった27ドルを明確に突破した。

現在のモメンタムを考慮すると、次のターゲットは40～44ドルゾーンと見られ、値幅拡大とともにボラティリティも上昇傾向にある。

短期的なサポートは20日MAの位置する30ドル近辺で、ここが直近の反発ポイントとなっている。一方で、万が一の調整局面においては、20～25ドルが強力な下値支持帯となる可能性が高い。

また、日足RSIは68とやや高めだが、まだ買われ過ぎ水準（70）には達しておらず、上昇トレンドの持続性を保っている点も注目に値する。

アバランチ（AVAX）のエントリー＆利確ポイント

AVAXのテクニカル分析に基づいた売買戦略を解説する。直近の急騰後に軽い調整局面を迎えており、今後の値動きに応じた戦略的な立ち回りが求められる。

エントリーポイント：29〜31ドルの押し目狙い

現在の短期サポートとして意識されるのが、20日移動平均線（MA）付近の29〜31ドルの価格帯。このゾーンで価格が横ばいから反発に転じ、出来高が伴う場合はエントリーの好機と判断できる。

特に心理的節目である30ドルを割り込まずに切り返す動きがあれば、短期的な反発を狙いやすい状況といえる。

利確ポイント：35ドル〜40ドルを第一目標に

直近高値である35ドル付近は短期的な利確目標として適しており、ここを明確に突破できれば、次は40〜44ドルの価格帯が視野に入る。

上昇の勢いが持続する場合には、ポジションの一部を残しつつ、段階的な利確でリスクとリターンのバランスを取ることが効果的だ。

リスク管理：28ドル割れに注意

28ドルを割り込む動きが続く場合、25ドル、さらには20〜22ドルの中期サポートゾーンまでの調整が想定される。このため、損切りラインは27〜28ドル付近に設定し、無理なポジションの引き伸ばしは避けたい。

特に、全体相場がリスクオフに傾いた場合は、AVAXも連動して下落する可能性があるため、状況に応じた柔軟な対応が必要だ。