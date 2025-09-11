アバランチ（AVAX）急騰、30ドル突破目前｜RWA拡大が背景に

暗号資産アナリスト Hideaki S. 暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 11, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

アバランチ（AVAX）は11日、24時間で11.7％の急騰を記録し、現在29ドル付近で推移している。

今回の急騰要因としては、実世界資産（RWA）トークン市場の急成長や、ネットワーク内でのオンチェーン活動の増加が背景にあると分析されている。

AVAX上昇の原動力はRWAとオンチェーン活性化

AVAXの価格上昇を支える大きな要因として、実世界資産（RWA）トークン化の進展とネットワーク上のオンチェーン活動の増加が注目されている。

過去1カ月でアバランチ上におけるRWAの総額は約57%増加し、3億500万ドルに到達。

大手金融機関フランクリン・テンプルトンRWAプロトコルのCentrifugeといった機関プレイヤーの参加が加速し、RWA保有者数も7700人を超えるなど、アルトコインとしての実需を伴う成長が鮮明になっている。

RWAの拡大は、伝統金融とDeFiの橋渡しを進める動きであり、ネットワーク全体の流動性向上にも寄与。

また、ステーブルコイン市場も同様に拡大傾向を見せており、3カ月で送金量は6倍に急増、12銘柄がエコシステムの基盤を構築している。ステーブルコインの時価総額は2.68億ドルに達し、30%の増加を記録した。

一方で、オンチェーンのユーザーアクティビティも急激に伸長。8月末にはアバランチ上の週次トランザクション数が1330万件を突破し、約20カ月ぶりの高水準を記録。DEXでの取引量も30億ドルを超えるなど、流動性の回復が鮮明だ。

アバランチブロックチェーン上でスマートコントラクトの実行を担うCチェーンでは、第2四半期における取引数が前期比493%増となり、1日平均140万件にまで拡大。これにはOctaneアップグレードによる手数料削減（42%）が貢献している。

RWAの採用拡大、ステーブルコインの成長、オンチェーン活動の三重奏が、AVAXに30ドル突破への現実味をもたらしている。

これは単なる短期的上昇ではなく、エコシステム全体の構造的な強化を示す兆候といえるだろう。

AVAX、トレンド転換の瀬戸際か｜最新チャート今後の価格展望

アバランチ（AVAX）の価格は現在、大きな節目に差し掛かっている。ここでは、週足と日足チャートに基づいて、今後の値動きをテクニカル面から詳細に分析する。

週足チャート：長期的なトレンド転換の可能性

出典：TradingView AVAX/USD 週足（2022年～現在まで）

AVAXの週足チャートを見ると、2025年初頭に100週移動平均線（MA）を下抜けたことが、2023年に形成された強気構造の崩れを示唆していた。

しかし、15〜16ドルの価格帯で二度にわたって底堅い反発を見せ、現在は再び100週MA水準まで価格を回復。市場は転換のタイミングに差し掛かっていると捉えられる。

もし週足終値でこの100週MAを明確に上抜けることができれば、中長期的な上昇トレンドの再始動を示すテクニカルシグナルとして機能する可能性がある。

加えて、週足RSIは中立圏を上回り、現在は62付近で推移しており、過熱感を伴わない健全な上昇余地を残している点も好材料だ。

日足チャート：短期的な勢いがさらなる上昇を後押し

出典：TradingView AVAX/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足では、2025年7月に20日MAと100日MAがゴールデンクロスを形成しており、これが短期トレンドの強気転換を明確に示した。

以降の値動きでは、長らく上値を抑えていた27ドルのレジスタンスを今週突破し、現在は29ドル台での堅調な推移が続いている。

このまま30ドルの心理的ラインを超えれば、次なるターゲットは40〜44ドルの価格帯が視野に入る。市場のボラティリティが拡大することで、上昇の勢いはさらに加速する可能性がある。

ただし、短期的な調整局面も想定される。価格が一時的に下落した場合でも、20〜24ドル付近には支持帯が控えており、下値の支えとして機能する見込みだ。

なお、日足RSIは現在75前後とやや過熱感を示しているものの、取引ボリュームは安定しており、買いの勢いが一時的なものではないことを裏付けている。

AVAXのエントリーポイントと利確戦略

ここからはAVAXの売買戦略を見ていく。中長期的には上昇トレンドの回復が鮮明となっており、主要な移動平均線が下値を下支えする構図。短期的にも30ドル手前でのもみ合いが続いており、押し目買いのタイミングが意識される局面に差し掛かっている。

エントリーポイント：24〜26ドルの押し目に注目

現在のAVAXは30ドル目前で推移。直近の急騰を受けて、24〜26ドル付近への調整があれば、有望な押し目買いの機会と捉えられる。

利確ポイント：30ドル突破で40〜44ドルを視野に

30ドルラインを明確に突破すれば、次のターゲットは40〜44ドル帯。過去の高値や出来高の集積もある注目ゾーンとなる。

リスク管理：20ドル割れで一時撤退も選択肢

もし20ドルを下抜けるような強い下落が見られた場合は、トレンド崩壊の可能性を考慮し、一旦ポジションを閉じて再エントリーを検討。

総評

AVAXはファンダとテクニカルの両面で強気傾向が続いており、押し目での買いと節目突破後の利確が基本戦略となる。柔軟なポジション管理がカギ。