DeepSeek AI選定、億り人狙うプレセール3選｜イーサリアム超なるか
AI分析システムのDeepSeekは2025年、大きな成長が期待される複数の暗号資産（仮想通貨）を選出した。
同システムのテスト用に開発されたトークンが70%高騰するなど、AIによる銘柄選定への関心が高まっている。
DeepSeekが選定した3つのプロジェクトは、イーサリアム（ETH）を超える成長性を持ち、早期参加者には2380%上昇という専門家予測も出ている。
ミームコイン市場の拡大と革新的技術の融合により、次世代の億り人候補が誕生する可能性は高い。
Bitcoin Hyper：スケーラビリティ解決の切り札
DeepSeekが最初に挙げたのは、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。
このプロジェクトは、ビットコイン（BTC）が抱えるスケーラビリティ問題の解決を目的としている。
具体的には、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナの高速処理能力を統合する。
ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用し、約2秒での取引処理を目指すという。
プレセールでは既に2300万ドル以上を調達。
現在、年利71%のステーキング報酬も提供している。
HYPERの買い方は簡単で、公式サイト上でETHやUSDTなどでHYPERを入手できる。
2025年第3四半期にはメインネットの立ち上げが予定されている。
第4四半期には取引所への上場も計画されており、専門家はHYPERの価格予想を、2380%上昇する可能性があると分析している。Bitcoin Hyperを見てみる
Maxi Doge：イーサリアム 今後を超える億り人候補
AIが次に注目したのは、ミームコインの分野からMaxi Doge（MAXI）である。
従来のドージコイン（DOGE）とは異なり、筋肉質な柴犬をマスコットに採用。
240ポンドの体重を持つMaxiは、「鍛えて、取引して、繰り返せ」というスローガンを掲げる。
ホワイトペーパーによると、プレセールは50段階に分けて実施され、段階的に価格が上昇する設計となっている。
現在、年利176%という高いステーキング報酬を提供している。
総供給量は約1502億トークンで固定され、将来的な価値の希薄化を防ぐ。
今後が期待されるMAXIとして、このトークンは戦略的なトークノミクスを備える。
プレセールでは既に200万ドル以上を調達。
一部のアナリストは、12倍から16倍に成長する可能性があると見ており、億り人を目指す投資家からMAXIの買い方に注目が集まっている。
イーサリアムを基盤とするMaxi Dogeは、既存のDeFiプラットフォームやウォレットとのシームレスな統合が可能となり、ユーザーの利便性を高めている。Maxi Dogeを見てみる
PEPENODE：デフレモデルで長期上昇を狙う
もう一つの革新的なプロジェクトが、PEPENODE（PEPENODE）である。
世界初となる「マイン・トゥ・アーン」機能を搭載したミームコインとして注目を集める。
このシステムでは、高価な機材を必要とせず、仮想的なマイニングでトークン報酬を獲得できる。
プレセール価格は現在0.001008ドルで、既に140万ドル以上を調達。
ホワイトペーパーによると、マイナーノードのアップグレードに使われたトークンの70%が永久に焼却される。
このデフレモデルは、供給量を減らし、長期的な価格上昇を生み出す仕組みとして評価されている。
プレセール段階から最大1162%のステーキング報酬が提供され、早期参加者には高いインセンティブが設定されている。
PEPENODEの買い方は簡単で、公式サイト上でETHやUSDTなどでHYPERを入手できる。
専門家はPEPENODEの価格予想を、プロジェクトの技術的革新性と市場での差別化要因を評価し、長期的な成長ポテンシャルがあると分析している。
将来性が高いイーサリアムのエコシステムを活用するこれらのプロジェクトは、それぞれ異なるアプローチで市場に新しい価値を提供している。Pepenodeを見てみる