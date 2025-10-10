DeepSeek AI選定、億り人狙うプレセール3選｜イーサリアム超なるか

最終更新日: 10月 11, 2025

AI分析システムのDeepSeekは2025年、大きな成長が期待される複数の暗号資産（仮想通貨）を選出した。

同システムのテスト用に開発されたトークンが70%高騰するなど、AIによる銘柄選定への関心が高まっている。

DeepSeekが選定した3つのプロジェクトは、イーサリアム（ETH）を超える成長性を持ち、早期参加者には2380%上昇という専門家予測も出ている。

ミームコイン市場の拡大と革新的技術の融合により、次世代の億り人候補が誕生する可能性は高い。

Bitcoin Hyper：スケーラビリティ解決の切り札

DeepSeekが最初に挙げたのは、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

このプロジェクトは、ビットコイン（BTC）が抱えるスケーラビリティ問題の解決を目的としている。

具体的には、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナの高速処理能力を統合する。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用し、約2秒での取引処理を目指すという。

プレセールでは既に2300万ドル以上を調達。

現在、年利71%のステーキング報酬も提供している。

HYPERの買い方は簡単で、公式サイト上でETHやUSDTなどでHYPERを入手できる。

2025年第3四半期にはメインネットの立ち上げが予定されている。

第4四半期には取引所への上場も計画されており、専門家はHYPERの価格予想を、2380%上昇する可能性があると分析している。

Maxi Doge：イーサリアム 今後を超える億り人候補

AIが次に注目したのは、ミームコインの分野からMaxi Doge（MAXI）である。

従来のドージコイン（DOGE）とは異なり、筋肉質な柴犬をマスコットに採用。

240ポンドの体重を持つMaxiは、「鍛えて、取引して、繰り返せ」というスローガンを掲げる。

ホワイトペーパーによると、プレセールは50段階に分けて実施され、段階的に価格が上昇する設計となっている。

現在、年利176%という高いステーキング報酬を提供している。

総供給量は約1502億トークンで固定され、将来的な価値の希薄化を防ぐ。

今後が期待されるMAXIとして、このトークンは戦略的なトークノミクスを備える。

プレセールでは既に200万ドル以上を調達。

一部のアナリストは、12倍から16倍に成長する可能性があると見ており、億り人を目指す投資家からMAXIの買い方に注目が集まっている。

イーサリアムを基盤とするMaxi Dogeは、既存のDeFiプラットフォームやウォレットとのシームレスな統合が可能となり、ユーザーの利便性を高めている。

PEPENODE：デフレモデルで長期上昇を狙う

もう一つの革新的なプロジェクトが、PEPENODE（PEPENODE）である。

世界初となる「マイン・トゥ・アーン」機能を搭載したミームコインとして注目を集める。

このシステムでは、高価な機材を必要とせず、仮想的なマイニングでトークン報酬を獲得できる。

プレセール価格は現在0.001008ドルで、既に140万ドル以上を調達。

ホワイトペーパーによると、マイナーノードのアップグレードに使われたトークンの70%が永久に焼却される。

このデフレモデルは、供給量を減らし、長期的な価格上昇を生み出す仕組みとして評価されている。

プレセール段階から最大1162%のステーキング報酬が提供され、早期参加者には高いインセンティブが設定されている。

PEPENODEの買い方は簡単で、公式サイト上でETHやUSDTなどでHYPERを入手できる。

専門家はPEPENODEの価格予想を、プロジェクトの技術的革新性と市場での差別化要因を評価し、長期的な成長ポテンシャルがあると分析している。

将来性が高いイーサリアムのエコシステムを活用するこれらのプロジェクトは、それぞれ異なるアプローチで市場に新しい価値を提供している。